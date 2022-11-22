涉港政总外暴动 五人判监40至55个月

2019年9月29日全球反极权游行引发冲突，96人被控在香港金钟一带参与暴动，其中涉及六男两女案件星期一（11月21日）在区域法院判刑，其中一名女被告据悉因需隔离无法出庭，当中五人被判监40至55个月，另两名案发时未成年者判入教导所。

综合网媒“香港01”、《明报》等报道，此案八名被告依次为软件开发工程师谢晓峰（23岁）、案发时15岁男生、案发时14岁男生、从事资讯科技业的曾宪嘉（27岁）、硕士生黄昱翔（23岁）、刘燕嫦（22岁）、从事测量的游茜茹（25岁）和发型师范瑜（33岁）；谢晓峰及14岁男生受审后罪成，其余早前认罪。刘燕嫦因疫情在隔离中，21日未出庭，押后至星期五（25日）判刑。

法官郑念慈判刑时称，香港是法治社会，法庭绝不容许无故及严重的暴力行为，特别是针对执法者的行为。本案暴动规模不小，参与者众多，事发在金钟针对政总的暴动行为持续约30分钟。相关片段显示，当日逾百人身穿黑衣、戴上头盔等装备参与其中，他们以杂物及栏杆堵路，多次向警方投掷汽油弹及其他物品。

法官郑念慈续称，当日大量人群聚集，戴上口罩以防被认出，可见他们明知其行为违法，藉此逃避刑责。各被告均穿上黑衣，无法肯定他们有担当带领角色或曾抛掷汽油弹，参考929暴动其他案件的判刑后，将量刑起点定在监禁四年半，除游茜茹外，其他涉及暴力行为的被告则加刑三个月。但考虑所有被告没案底、背景良好，因一念之差铸成大错，减刑两个月。

法官郑念慈最终采纳报告建议，判处案发时15岁男生及14岁男生入教导所；谢晓峰、曾宪嘉、黄昱翔、范瑜，以及游茜茹分别被判监55个月、49个月、40个月、40个月和41个月。