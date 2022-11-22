立陶宛驻台代表处不具领务功能

立陶宛驻台代表机构“立陶宛贸易代表处”本月初在台湾正式揭牌运作，台湾外交部长吴钊燮（11月21日）接受备询时证实，立陶宛代表处目前不具备办理外交签证和领务等功能。

据台湾《中国时报》报道，民进党立委罗致政21日在立法院外交及国防委员会质询中质疑，立陶宛驻台代表处名称、功能似乎不如预期，外交部长吴钊燮坦承，立陶宛代表处为该国经济创新部设立，目前不具办理外交签证、领务等功能，但会提醒对方，代表处应该具有这方面功能。

台湾在立陶宛开设欧洲首个以“台湾”为名的代表处后，立陶宛政府也表达在台设处的积极意愿，立国代表处原订今年9月11日开馆，却因装潢未如期完工等原因，延宕至11月7日正式揭牌。罗致政21日质询，立陶宛在台设立的“立陶宛贸易代表处”，名称既无台湾也无台北，是否符合外交部期待？

吴钊燮说，立陶宛驻台机构称为“立陶宛贸易代表处”，因由该国经创部设立，不是外交部设置，但在台湾涉及经贸之外的外交行为，立陶宛代表处也给予协助。

罗致政询问，立陶宛代表处是否具备办理签证、领务等外交行为权力？吴钊燮坦言，目前还没有，台外交部已提醒对方在台湾的代表处应该具有这方面的功能。

吴钊燮强调，台湾驻立陶宛代表处是外交部设立，有领务、政务功能，也可负责经贸，立陶宛驻台代表处由该国的经创部设置，功能不一样，但并非位阶比较低。

罗致政认为，相较索马利兰大张旗鼓在台设立代表处时，吴钊燮亲自出席、冠盖云集，举办盛大仪式，立陶宛在台设处深受民众瞩目，却过于低调，外交部只派欧洲司长姚金祥前往致意，在门口拍张照片简单祝贺，让民众觉得落差很大。吴钊燮指出，宣布的方式必须尊重双方，取名也是互相尊重。

台外交部发言人欧江安说，立陶宛贸易办事处成立的初期阶段，以加速双边贸易投资为首要目标，因此驻处初期并未规划领务功能。况且立陶宛是申根国家之一，台湾民众在180天期间内可免签证多次入境立国，观光停留至多90天。

但资深外交官称，驻外馆处有没有领务功能就差很大，领务是主权国家的象征，除观光签证外，驻外馆处还须处理商务签证、学生签证，必要时可做文件认证，在没有设立大使馆的地方，代表处就代行大使馆权责，台立之间的关系可能不如政府宣传得那么好。