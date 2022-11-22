中国疫情持续升温 全球多地股市集体下滑

中国大陆冠病疫情持续升温，星期二（11月22日）通报的本土阳性病例再次突破2万起以上。市场因担忧中国官方可能会再收紧冠病封控措施，华尔街、欧洲、亚洲等全球股市集体下滑。

中国国家卫生健康委星期二通报，中国大陆星期一新增2万7899起本土阳性病例，其中2145起是本土确诊病例，2万5754起是本土无症状感染病例，大多分布在广东、北京、重庆、河南等地区。当天也再通报两起死亡病例，河南省和四川省各一起。

在星期二通报的本土病例中，广东和重庆仍是本轮疫情的重灾区，分别通报8588起和6335起病例。

中国首都北京市疫情也持续升温，通报本土病例达1438起。面对冠病疫情以来“最复杂最严峻的防控形势”，北京市政府星期一已要求降低社会流动，倡导疫情严重区域实行弹性上班，并要求对所有进北京人员实行落地“三天三检”。

中国另一直辖市天津市星期二也在通报265起本土病例后，宣布当天傍晚6时起在全市范围开展核酸检测。

面对冠病疫情持续升温，虽然中国官方早前已出台20条优化防疫的措施，但各地政府仍在增加核酸检测的频率，并进一步收紧人员的流动。这也再次激起投资者的悲观情绪，担心中国官方将再次实行严格的“清零”政策，导致全球多地的股市集体下滑。

综合路透社和法新社报道，受到悲观情绪冲击，巴黎、伦敦、法兰克福等欧洲股市在连续五周录得上涨后，星期一均以红盘报收。华尔街股市也失守，其中道琼斯工业平均指数周一下滑0.13%；标准普尔500指数下跌0.39%；纳斯达克综合指数也录得1.09%的跌幅。

在中国设有业务的美国赌场运营商，包括永利度假村（Wynn Resorts Ltd）、拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands Corp）、米高梅国际酒店集团（MGM Resorts International）和新濠博亚娱乐（Melco Resorts & Entertainment Ltd）均下跌至少2%。

亚洲股市方面，香港恒生指数星期二开盘下滑了0.82%，上证综指和深证综指也录得微幅下滑。不过曼谷、东京和惠灵顿的指数则有所上涨。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）认为，没有人能够说清中国官方是否会从重新开放的计划中抽身，而这对中国股市以及投资者信心来说将是另一场灾难。