港警已就国歌风波召见港榄总录取口供

针对海外橄榄球赛多次发生国歌风波，香港警方已召见香港橄榄球总会部分人员录取口供，并检取总会通讯记录。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，香港有组织罪案及三合会调查科（O记）星期一（11月21日）称，警方正调查三起香港榄球队在外比赛期间，在本应播放中国国歌的环节上播出与“黑暴”和“港独”有密切关系的歌曲。据悉，香港警方已在星期一会见香港榄总的人员录取口供。

香港警方称将会持续搜证。

11月6日在迪拜举行的香港对垒葡萄牙的橄榄球赛中，现场播放中国国歌时，精华直播片段弹出的文字却将中国国歌的英文译名误写成《愿荣光归香港》的英文译名，相关片段被披露后，已于星期六（19日）被下架。

另一方面，11月13日在韩国举行的亚洲七人榄球系列赛第二站香港对韩国的决赛中，在本应播放中国国歌的环节上，也误播《愿荣光归香港》。这首歌被认为与2019年反修例风波和“港独”有密切关系。

香港特首李家超称，对相关事件非常不满，将会去信国际橄榄球理事会等机构反映，并提供官方版本的国歌和描述。

此外，港协暨奥委会将于本周四（24日）与属会开会讨论相关新指引，港协暨奥委会义务秘书长王敏超称，在新指引下，如遇国歌出错的情况，会要求代表团及时做手势要求更正，若没更正，或拉队退场，如领队当时在观众席上，则镜头下的人如运动员要及时做手势示意。香港残疾人奥委会称，本周会向辖下体育总会提供处理播放国歌和升挂区旗的指引。