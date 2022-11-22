中国全国人大常委会秘书长：不许利用选举危害国安

中国全国人大常委会秘书长杨振武说，选举会议成员要牢固树立维护国家安全的底线意识，任何利用选举危害国家主权安全均不容许。

据《星岛日报》星期二（11月22日）报道，中国全国人大常委会秘书长杨振武星期一（21日）从北京赴港主持港区全国人大代表换届选举会议第一次全体会议时，作出以上表述。

杨振武说，选举会议成员来自香港各界别、阶层，具广泛代表性，体现社会整体及各界利益，选举会议成员要牢固树立维护国家安全的底线意识，任何利用选举危害国家主权安全，挑战中央政府全面管治权和香港《基本法》权威，对中国内地进行渗透破坏活动的行为都属对底线的触碰，绝不能允许。

他强调，要始终坚持维护“一国两制”方针最高原则，坚持选举的正确方向，严谨审慎的实行好提名权和投票权，守好代表“入口关”。

第14届港区全国人大代表换届选举将于12月15日上午举行，届时将选出36名港区人大代表。提名期从本月23日至30日，每名候选人须获最少15名选举会议成员提名，每名成员最多可提名36人参选，投票采取全票制。

根据规定，参选人在登记表应当作出声明，拥护中国宪法及香港《基本法》，拥护“一国两制”方针，效忠香港特区；未直接或间接接受外国机构、组织、个人提供的与选举有关的任何形式的资助。任何人因危害国家安全而被法院判决有罪，即丧失参选资格。这是本次选举新增条件。

新一届港区人大代表选举会议第一次全体会议21日上午在湾仔会展中心举行，在1100票赞成、无人反对及弃权下，通过19名主席团成员名单，包括香港特首李家超、中国全国政协副主席梁振英、中国全国人大常委谭耀宗、行政会议召集人叶刘淑仪、香港《基本法》委员会副主任谭惠珠、全国政协常委陈冯富珍、吴良好、余国春、蔡冠深、林建岳、林淑仪、行会成员李国章、陈健波、高永文、港区人大代表黄玉山、卢瑞安等，另一名中国全国政协副主席董建华不在名单。

确诊冠病正在隔离的李家超，之后获推选为主席团常务主席。他以视像形式在主席团会议发言，感谢主席团成员信任，他会依法做好这次选举工作，确保选出坚定爱国爱港、具广泛代表性、德才兼备，且参政议政能力较强、香港市民满意的全国人大代表。

主席团新闻发言人谭惠珠说，参选资格由以往10张提名增至15张，是避免候选人过于分散及保证选举顺利进行。

选举法列明，年满18岁的香港特区居民的中国公民可参选，谭惠珠说，全国人大常委会1996年曾就中国国籍法作解释，凡具有中国血统的香港居民出生在中国领土，包括香港及其他符合国籍法规定具中国国籍者，不论是否持有外国护照或旅游证件，都视为中国公民；至于（英国国民（海外）护照）或外国护照，中英之间曾签订备忘录，在中国备忘录中指明持BNO人士属中国公民，换言之，持有外国护照或持BNO人士也可以参选。