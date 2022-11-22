泰首相夫妇19日提前为彭丽媛庆生

中国国家主席习近平上星期六（11月19日）在泰国首相府与泰国首相巴育举行会谈后，与夫人彭丽媛一同出席由泰国首相伉俪举行的宴会，巴育和夫人娜拉蓬在宴会上准备蛋糕，提前为彭丽媛庆祝60岁生日。

据网媒“香港01”报道，泰国官方释出的影片显示，习近平夫妇和巴育夫妇一同出席了宴会，也可见泰国表演者在宴会现场表演泰国民族舞蹈，还用中文演唱中国知名传统歌曲“好一朵茉莉花”。

泰国首相夫妇上星期六在宴会上为彭丽媛（左一）庆生，习近平（右一）脸带微笑在一旁拍手祝贺。（香港01）

宴会进入尾声时，现场突然响起“祝你生日快乐”的音乐，工作人员随即送上巴育夫妇为彭丽媛准备的生日蛋糕，现场也响起掌声。习近平夫妇和巴育夫妇一同微笑起身。彭丽媛切生日蛋糕时，习近平在一旁微笑拍手，之后两人向巴育夫妇表示感谢，现场气氛融洽。

巴育夫妇为彭丽媛庆生的当天，正好是习近平与彭丽媛在泰国访问的最后一天，两人当天下午启程返回中国。公开资料显示，彭丽媛的生日是11月20日，即巴育夫妇为其庆生的隔天。

另据人民网报道，彭丽媛19日上午在娜拉蓬陪同下，参观甘拉雅尼音乐学院，两人也共同观看甘拉雅尼音乐学院、南京艺术学院线上线下联合汇报演出，观赏两国学生演绎“中华颂歌”“茉莉飘香”“远沙行”“漂水灯”等两国经典曲目。

彭丽媛赞赏娜拉蓬推动泰国学院与中方院校合作，并称“音乐无国界”，在泰国学生表演中感受到“中泰一家亲”的深厚情谊。彭丽媛也赠送中国古筝和中国文化音乐类书籍等物，表示希望更多泰国年轻人学习中国乐器，促进两国文化交流。