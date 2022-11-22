美官员：美中防长星期二在柬埔寨会谈

美国官员称，美中两国防长奥斯汀与魏凤和星期二（11月22日）在柬埔寨进行会谈。

综合路透社和法新社报道，魏凤和与奥斯汀在柬埔寨暹粒举行的亚细安加八防长扩大会议进行场边会面。这是两人自6月在新加坡香格里拉对话会之后的首次面对面会晤。据悉，两人的会面从当地时间22日上午10时开始。

据“国防部发布”微信公号星期天（11月20日）消息，中国国防部新闻发言人谭克非就亚细安防长扩大会议（ADMM-Plus）期间，中美两国国防部长会谈问题答记者问时说，对在亚细安加八防长扩大会议期间与美国进行交流持积极、开放态度，双方有关部门正就此保持沟通协调。

奥斯汀对在即将访问柬埔寨期间，有机会与魏凤和会面，表示欢迎。

美国五角大楼的赖德准将（Patrick Ryder）星期一（11月21日）没有宣布两国防长将在亚细安防长扩大会议期间举行会议的细节，他仅说，美国正与中国国防部就这一问题进行接触。

美国众议院议长佩洛西今年8月访台后，引起北京强烈不满，采取反制措施，展开围台军演，令台海局势急剧升温，中美关系也陷入低谷。

中美官员在那之后逐步恢复会面，尝试为紧张的关系降温。

本月14日，中美元首习近平和拜登在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会前进行三小时会谈。这是两人出任中国国家主席和美国总统以来的首次面对面会晤。

美国副总统哈里斯随后在泰国曼谷举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间与中国国家主席习近平进行简短交谈。