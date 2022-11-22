台副总统赖清德：郑运鹏是下一阶段最符合桃园市需要的市长

台湾副总统赖清德星期一（11月21日）在为民进党桃园市长参选人郑运鹏站台助选时，称郑运鹏年轻、有能力，并表示相信“郑运鹏就是下一阶段最符合桃园市需要的市长”。

据台湾《自由时报》报道，郑运鹏星期一晚在平镇区封街举办造势活动，赖清德一连两天前来站台助讲。总统府国策顾问范振修、立委林昶佐、汤蕙祯、政策平台召集人林飞帆等人到场站台辅选。

赖清德演讲时举出桃园的三个需要，并称这是桃园民众一定要支持郑运鹏的原因。赖清德称，首先郑文灿两任八年的五星级执政需要肯定；其次，年轻、正在进步的桃园，需要一个有干劲、年轻有为又耐操的市长；最后桃园需要一个能在郑文灿基础上，继续带领桃园向前进的市长，“只有郑运鹏符合这三个条件”。

赖清德称，郑运鹏这几年来和郑文灿为桃园共同争取2000亿元（新台币，88.61亿新元）以上的建设，包含铁路地下化、桃园捷运绿线、棕线等，为桃园未来百年发展奠定最好基础，“是下阶段最符合桃园市需要的市长”。

郑运鹏则称，桃园未来的建设会更大、照顾会更细，台积电一纳米制程将落脚桃园龙潭区，更代表上下游产业通通会投资桃园，南桃园生活圈会越来越丰富。

台湾前副总统陈建仁、立委苏巧慧当天也来桃园陪同郑运鹏分赴杨梅、新屋区车队扫街，陈建仁称赞郑运鹏是杰出的立委，若能接棒担任桃园市长，可以让中央和地方有密切配合，使桃园的建设大进化。

