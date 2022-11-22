恒大武汉11幅地块被无偿收回

深陷财务困境的中国恒大集团旗下多个项目停工，近日被地方政府无偿没收11幅地皮。

综合观点网、财联社和路透社等报道，武汉市江夏区自然资源和规划局上星期五（11月18日）发布《注销武汉巴登城投资有限公司未使用土地国有建设用地使用权公告》公告，江夏区政府上星期三（11月16日）根据《不动产登记暂行条例实施细则》第19条的规定，无偿收回武汉巴登城投资有限公司“恒大科技旅游城”项目11幅未使用国有土地使用权，这些土地由住宅用地加商服用地组成，总土地面积为154.28万平方米，约合2314.2亩。

武汉巴登城投资有限公司原本由嘉凯城集团持有，2017年7月以30.39亿元人民币（5.87亿新元）低价拍卖放售。同年8月底，中国恒大集团旗下恒大旅游以56亿元人民币购入，并把该项目由武汉巴登城改名为恒大科技旅游城，但随着恒大陷入债务危机，该项目工程也停顿了。

此前中国恒大已有项目被没收，旗下海南儋州市填海项目海花岛，去年底遭责令拆除当中的39幢楼宇，今年4月当地政府部门行政复议后，改为没收有关资产。

今年8月，中国恒大退还广州恒大足球场地块土地使用权，由广州市规划和自然资源局支付55.2亿人民币元出让金退库款，存入政府指定的专项监管账户。