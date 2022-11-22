港行会22日休会 港律师：基于保密因素休会

因香港特首李家超确诊冠病，港府决定不以视讯方式召开行政会议，星期二（11月22日）的会议将休会一天。香港律师称，虽然法律没有明文规定行会不能以视讯方式进行，但行会没有预先做好防入侵措施，基于保密原则才决定不以视讯方式进行。

据网媒“香港01”报道，香港资深律师、行会成员汤家骅称，香港法律的确没有明文规定行政会议不能以视讯方式进行，但问题是行会需要进行保密，而行会没有预先做好防范措施，以视讯方式进行会议会有一定的风险。

他也透露，所有行会成员在开会前，都会将电话、平板电脑等电子设备放到柜子中锁好，也反映出香港行会对于保密的要求是相当高的。

汤家骅续称，原定星期二召开的行会没有特别议程，且两电加价议题也不需要经由行会决定，双方已有行之有效的机制处理，没有涉及政策方向上的变更，因此也不用特别开会。

香港特区政府星期一发布新闻稿称，李家超星期天（20日）由曼谷返港后在香港国际机场进行的核酸检测结果为阳性，正按卫生署卫生防护中心指引隔离。

“香港01”报道称，法理上港府能由政务司司长陈国基署任特首主持行会，不影响行会工作。不过综合政圈分析，港府没有这么做的原因基于两个因素。

其中一个原因是李家超并非“不能履行职务”，只是“居家工作”，因此没有人署任特首职位，换言之陈国基不能代为主持会议；另外，知情人士称，李家超才在早上透过视像出席人大代表选举主席团的会议，证明他的身体状况仍然适合工作。如果在下午突然改称特首休假，观感上会十分奇怪，从而引起不必要揣测。