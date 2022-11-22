京东高管将降薪10%至20% 百亿人民币投向基层员工

中国电商巨头京东将对员工和高管待遇推行“一升一降”措施，高管的现金薪酬降低10%-20%不等，将投入巨额资金在住房保障、子女救助等层面提高基层员工福利。

据第一财经报道，京东创始人刘强东星期二（11月22日）在给全体员工的邮件中公布上述信息。

根据全员信内容，在员工待遇提升方面，京东计划逐步把外包员工转化为德邦自己的员工，确保外包员工也能享受自有员工的五险一金待遇。

同时，集团拿出100亿元（人民币，下同，约19.3亿新元），为包括全体德邦员工在内的所有集团基层员工设立“住房保障基金”，京东未来十年将累积投入数百亿为基层员工提供购房无息贷款。

刘强东本人再捐款1亿人民币，集团及各个业务集团也会拿出一定比例的现金，扩充“员工子女救助基金”的规模。

高管待遇方面，为提高基层员工福利待遇，同时尽量减轻公司压力，自2023年1月1日起，京东集团高级管理人员的现金薪酬降低10%-20%不等，职位越高降得越多。

京东今年7月通过京东物流完成了收购德邦控股超过50%的股权，德邦物流也因此正式并入京东体系。随着德邦物流的加入，京东体系的员工数量也将超过54万人，其中大多数是物流一线员工。

根据胡润研究院11月16日发布的2022胡润慈善榜，刘强东过去一年共捐赠149亿元，捐赠总额名列前一，首次成为“中国首善”。