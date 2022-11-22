高盛：欧美或2030年前摆脱对中国电动车电池依赖

高盛集团预计，到了2030年，美国和欧洲也许能透过1600亿元（美元，下同，约2209亿新元）的投资支出，摆脱对中国电动车电池的依赖。

据英国《金融时报》报道，高盛分析师在一份报告中分析，华盛顿和布鲁塞尔朝着贸易保护主义的明确转向，加上非中国公司对电动车前所未有的投资狂潮，让美国和欧洲能在未来七年内摆脱对北京的依赖。

这份报告估算，为了构建出一个自给自足的供应链，与中国竞争的欧美国家将需花费782亿元购买电池，604亿元购买零部件，135亿元开采锂、镍和钴，以及121亿元提炼这些材料。

高盛分析师还认为，得益于韩国企业集团LG集团和SK集团在美国的大笔投资，在未来三到五年内，美国企业就不用再从中国采购电动车电池就能满足国内的需求。分析师预测，韩国电池制造商在美国的市场份额将在三年内从2021年的11%飙升到55%左右。

高盛认为，除了欧美的贸易保护主义政策，回收电池的兴起也将削减对锂和镍的需求，也可能使中国在电动车电池原材料的主导地位消失，加上更多中国以外的企业正在开发钠离子电池(锂基电池的替代品)以及LFP(一种不使用镍和钴的阴极)。

尽管如此，西方电动汽车电池生产的基本经济状况，仍是西方国家在电动车方面与中国脱钩的一个根本障碍。高盛的报告认为，美国近期的劳动力短缺，工资上涨都使在美国生产电池的成本更高；生产电池对环境带来的风险也是在中国以外生产电池一个未解决的挑战。