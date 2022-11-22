中美防长会谈 魏凤和：台湾问题是中美第一条不可逾越红线

中美两国防长在柬埔寨会面，中国国务委员兼国防部长魏凤和强调，台湾问题是是中美关系第一条不可逾越的红线，美国国防部长奥斯汀则重申改善双方危机沟通的必要。

据“国防部发布”微信公众号消息，魏凤和星期二（11月22日）应约在柬埔寨举行的亚细安防长扩大会议期间，与奥斯汀会谈。

魏凤和说，中国国家主席习近平和美国总统拜登在二十国集团（G20）领导人第17次峰会上举行会谈，达成一系列重要共识，为中美关系发展指明了方向。

他指出，当前中美关系面临的局面，责任在美方不在中方。中方重视发展两国两军关系，但美方必须尊重中方的核心利益。希望美方说到做到、信守承诺，把两国元首共识真正落到实处，采取理智务实对华政策，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

魏凤和强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，任何外部势力都无权插手干涉。中国军队有骨气、有底气，有信心、有能力坚决维护祖国统一。

双方在会谈中认为，两军应认真落实两国元首达成的重要共识，保持沟通接触，加强危机管控，努力维护地区的安全稳定。双方还就国际和地区形势、乌克兰危机、南中国海和朝鲜半岛问题等交换意见。

另据路透社报道，奥斯汀22日在与魏凤和的会谈中，重申改善双方危机沟通的必要，并也对中国军机“日趋危险”的行为表达关切。

五角大楼发言人赖德准将（Patrick Ryder）在美中防长会谈后发布声明称，奥斯汀也讨论“为降低战略风险和强化操作安全进行实质对话的重要性”。

奥斯汀和魏凤和在柬埔寨暹粒举行的亚细安加八防长扩大会议，进行历时约90分钟的场边会谈。

这是两人自6月在新加坡香格里拉对话会之后的首次面对面会晤，也是继美国众议院议长佩洛西8月访台后的首次会面。

赖德说：“他（奥斯汀）对中国人民解放军在印太地区日趋威胁的行动，升高意外风险表达关切。”

今年6月，澳大利亚国防部说，一架中国战机5月在南中国海域危险地拦截一架澳洲军事侦察机。澳洲军方说，中国军机飞得离澳洲军机前方很近，然后释放一把铝质碎片被澳洲军机引擎吸入。

在佩洛西访台后，中国宣布暂停与美国多层级的沟通，包括军方高层的交流。一名匿名美国官员说，奥斯汀和魏凤和讨论台湾问题，也谈及重启在佩洛西访台后取消的会谈。