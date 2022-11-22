《人民日报》10度发文：疫情防控与经济发展相辅相成

中国官媒《人民日报》星期二（11月22日）第10度就疫情防控发文，称疫情防控和正常生产生活、经济社会发展是相辅相成，并要求细致做好服务保障工作，切实满足疫情处置期间群众基本生活需求。

《人民日报》星期二刊发“仲音”题为《深入细致做好服务保障工作》的署名文章，称坚决打赢常态化疫情防控攻坚战，目的是最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

文章称，疫情防控和正常生产生活、经济社会发展，是相辅相成、辩证统一的关系。更好回应和解决群众合理诉求，解决好人民群众实际困难，这既是坚持人民至上、生命至上的内在要求，也是坚定不移贯彻“动态清零”总方针的题中应有之义。

文章还称，当前中国新发疫情不断出现，部分地区扩散蔓延加快、反弹风险加大，防控形势依然复杂严峻。越是这样的时候，越要深入细致做好服务保障工作。提高科学精准防控水平，切实满足疫情处置期间群众基本生活需求，保障看病就医等基本民生服务，加大对老弱病残等特殊群体的关心帮助力度，尽力维护正常生产工作秩序，增强民众对当前疫情防控政策的信心和耐心。

文章强调，防控工作要科学精准、扎实推进，既要坚决整治“层层加码”“一刀切”等问题，切实防止“一封了之”，也要警惕以优化措施为名放松防控要求，切实防止“一放了之”，坚持落实二十条优化措施，加强封控隔离人员服务保障，加强校园疫情应急处置保障，落实企业和工业园区防控措施，拿出更多有温度、有实效的纾困举措。

文末写道，高效统筹疫情防控和经济社会发展，任务十分繁重，不仅需要“宽肩膀”，也需要“铁肩膀”。以科学之策应对非常之事，以精准之措应对非常之难，在大战中践行初心使命，一定能打赢常态化疫情防控攻坚战，守护好人民群众生命安全和身体健康。

从本月12日起，《人民日报》曾九度刊发署名仲音文章，包括《坚决打赢常态化疫情防控攻坚战》《坚定不移坚持人民至上、生命至上》《坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略》《坚定不移贯彻“动态清零”总方针》《算大账 看优势》《抓落实 增信心》《守土有责 守土尽责》《不动摇 不走样》《科学精准 扎实推进》，称优化调整防控措施不是放松，更不是“躺平”，而是适应疫情防控新形势和冠病变异的新特点，进一步提升防控的科学性、精准性。