港《苹果日报》前高层在内等六人承认串谋勾结外国势力危害国安

香港《苹果日报》前高层在内等六人星期二（11月22日）在高等法院承认串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》《明报》等报道，香港壹传媒前行政总裁张剑虹、香港《苹果日报》前副社长陈沛敏、前总编辑罗伟光、前执行总编辑林文宗、英文版前执行总编辑冯伟光和前社论主笔杨清奇被指与壹传媒集团创办人黎智英涉嫌违反《香港国安法》，被控被控串谋勾结外国势力危害国家安全罪。

黎智英不认罪，上述六人22日被押送到高等法院答辩，均承认串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。控方甫开庭时称，六人将承认串谋勾结外国势力罪，辩方称将向法庭提交求情书面陈词，要求押后至黎智英案审结后求情和判刑。据悉，张剑虹和陈沛敏将在黎智英案以污点出庭顶证。

上述六名认罪被告至今还押超过一年。案件由三名《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰和李运腾审理。根据《国安法》第29条，干犯勾结外国势力罪可以判囚三年以上、10年以下；罪行重大者可判终身监禁或囚10年以上。

六名被告乘坐的囚车22日上午由多辆警车护送下抵达高等法院，法院外有反恐特勤队警员荷枪实弹戒备。

壹传媒创办人黎智英被控勾结外国势力等罪名案件，审讯已排期至12月1日审理。黎智英申请聘用英国御用大律师欧文（Tim Owen）在案件中代表他辩护，并获得批准。