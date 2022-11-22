民进党21县市长候选人签署拒降书

2022年台湾九合一地方选举进入倒计时阶段，台湾民间发起签署“捍卫台湾绝不投降承诺书”活动，截至活动结束，包括民进党21个县市长候选人在内，全台总共263名候选人签署。

据台湾《自由时报》星期二（11月22日）报道，民进党提名的21个县市长候选人全部签署捍卫台湾绝不投降承诺书，国民党和民众党县市长候选人无一人愿意签。民团呼吁，面对中国大陆武力威胁，为捍卫台湾、守护家园，这次选举请投给有签署绝不投降承诺书的候选人。

台湾独立建国联盟主席陈南天说，绝不投降同意书对这次选举非常重要，中共二十大后，中国大陆对台的态度越来越强硬，大陆国家主席习近平不承诺放弃使用武力。在六都签署情形，民进党提名的直辖市长六位候选人全部签署，国民党和民众党没有候选人签，谁是敌人、谁是同志、奸细在哪里完全一目了然。

六都直辖市议员候选人签署情况，以高雄市37人最多，台北市24人、新北市22人、桃园市11人、台中市32人、台南市20人，共147人签署。

各县市议员候选人，政党方面，台湾基进24人、小民参政欧巴桑联盟15人、绿党五人全部签署；政党派系上，民进党涌言会26名县市议员候选人全部签署；六都直辖市议员，国民党无人签署，民众党在台南、高雄各一人签署。

台湾制宪基金会副执行长宋承恩宋承恩强调，此活动考量“国家”安全，因为中国大陆不排除以武力并吞台湾，对国际社会来说绝对是红线，台湾境内虽有主张统一的言论自由，但大家绝不能接受中国大陆以武力、经济胁迫、资讯战方式并吞台湾。

他提醒，面对中国大陆不能有任何死角，必须把中国大陆当成主要敌人，不能再抱持任何幻想，不能像中国国民党一样口头声称捍卫“中华民国”，却不签署不投降承诺书，这个承诺书是一面照妖镜。

台湾教授协会副会长陈俐甫指出，东方政治理念强调选贤与能，曾几何时，现在趋势变成只选“能”不选“贤”，这不符合良善的理想。捍卫台湾绝不投降是一种价值立场，不要选出一个很会替敌人做事的人，宁可平庸也不要邪恶，这是选“贤”重要性。从签署情形来看，越本土的政党，愿意签署比例越高，越是亲中政党，愿意签的非常少。