美副总统哈里斯：美将与菲一同应对南中国海胁迫行为

正在菲律宾开展访问行程的美国副总统哈里斯星期二（11月22日）说，作为菲律宾的盟友，美国将与菲律宾站在一起，共同应对南中国海的恐吓和胁迫行为。

综合路透社和法新社报道，哈里斯星期二在发表讲话时说，如果菲律宾的船只或飞机在南中国海受到攻击，美国将“毫不动摇地”承诺保卫菲律宾。

哈里斯说，她对菲律宾巴拉望岛的访问，强调了在该地区维护国际规则和规范的必要性。

她表示，美国支持联合国仲裁法庭2016年针对南中国海争议作出的判决，坚决反对中国在南中国海的扩张和主张。她称，国际规则和规范必须得到维护，联合国驳回中国对南中国海主权诉求的决定必须得到尊重。

菲律宾海军中将卡洛斯星期一发声明称，菲国海军星期天在南中国海附近的南沙帕加萨岛（中国称中业岛）以西不到一公里处发现不明漂浮物，之后派出橡皮艇进行检查。但当菲海军将漂浮物绑在船上开始拖曳时，有中国海警船靠近并两度强行阻拦菲国船只去路，还部署充气船切断拖绳，将漂浮物带回海警船上。

中国官方同日证实漂浮物是火箭碎片，但否认使用武力收回。中国外交部发言人毛宁称：“菲方人员首先打捞拖走漂浮物，双方在现场友好协商后，菲方将漂浮物移交给我们……这不是所说我们伏击并夺回物体的情况。”

对此，菲律宾总统小马可斯星期二说，菲律宾政府已就此向北京发出外交照会。他说：“我们必须询问中国，为什么他们的说法与菲律宾海军最初报告中的‘强行’一词如此不同，要和善得多。”