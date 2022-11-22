中国卫健委：急诊、分娩室等非必要不封控

针对疫情防控中不断出现民众就医难问题，中国国家卫健委官员强调，不能以疫情防控为由对发生疫情风险的医疗机构一关了之，急诊、透析室、手术室、分娩室、重症监护室等重要的救治科室要做到“非必要不封控”。

据中国网文字直播，对于有网民称很多医院的发热门诊因疫情原因停诊的问题，中国国家卫健委医疗应急司司长郭燕红星期二（11月22日）在国务院联防联控机制发布会上说，发热门诊应设尽设、应开尽开是非常重要的，同时要公开发热门诊信息，让民众知道有疑似症状时能就近到哪个发热门诊进行诊疗，并要求发热门诊严格执行首诊负责制。

郭燕红说，发生疫情的地区，一是要求医疗机构要科学精准做好疫情防控，不能以疫情防控为由对发生疫情风险的医疗机构一关了之、一封了之，特别是像医疗机构的急诊、透析室、手术室、分娩室、重症监护室，这些重要的救治科室要做到“非必要不封控”，要保障患者的救治。

二是加强信息公开，对疫情防控需要临时停诊的医疗机构的某些科室，要通过本地媒体以及医院微信公众号等平台向社会公布，要让老百姓知道相关的停诊信息。

三是对确需有风险要封控的医疗机构以及相关科室，要强化应急处置的机制，以最快速度排除感染风险，能够做到快封快解。

国家卫健委也要求各地充实和科学调度院前急救力量，科学设置120等急救电话和便民服务渠道，确保患者诉求能够及时得到回应和解决，最大可能减少因为疫情防控对医疗机构日常医疗服务的影响。