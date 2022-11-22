台陆军上校宣誓效忠大陆 高雄地检署求刑12年

台湾陆军上校向德恩2020年1月签下“投降承诺书”，允诺中国大陆“一旦两岸发生战争，他将在工作岗位上尽自己能力为祖国效力”，并收取每月4万新台币（下同，1771新元）、共56万新台币的“内应费”，高雄地检署星期二（11月22日）侦结此案，依《贪污罪》起诉向德恩，并建请法院量处12年徒刑以儆效尤。

综合东森新闻网、台湾《自由时报》等报道，高雄检方指出，涉嫌吸收向德恩的人是邵维强，邵维强中尉军官退伍后在金门担任记者、开旅行社，后来更到某媒体集团的子公司担任总监，向德恩因为前妻曾是邵维强的旅行社员工而认识，被邵维强锁定吸收。

据检方说法，向德恩2019年10月底被吸收后，代号“老张”，曾在2020年1月身穿军服宣示投降承诺书，该内容提到一旦兩岸发生战争，会在自己的工作岗位上，尽自己能力为祖国效力，而邵维强每月付给向德恩4万新台币的“内应费”，前后共56万新台币。

经高雄地检署主任检察官宋文宏、检察官许紘彬、甘若苹共同指挥法务部调查局国家安全维护工作站、国防部政治作战局军事安全总队侦办，首先锁定向德恩，并于9月27日调查局国安组直接南下搜索，进入凤山营区把向德恩带走。高雄地检署22日侦结此案，依《贪污罪》将向德恩提起公诉。

台湾国防部对此说，此案凸显大陆对台渗透吸收、蒐情窃密，已形成严峻威胁，未来将持恒强化官兵反情报教育，深化安全调查工作，并与国安单位密切协作，共同反制大陆渗透蒐情。