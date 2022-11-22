中国11月累计通报25万3000例感染者

中国国务院星期二（11月22日）通报，自11月1日以来，中国全国已累计报告25万3000例感染者。

据中国新闻网报道，中国国家疾控局传防司二级巡视员胡翔星期二在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上通报上述数据。

胡翔称，当前中国本土疫情形势仍然严峻复杂，部分地区的疫情扩散速度加快，防控难度不断加大。

他称，近期疫情呈现以下特点：一是新增感染者数量持续增加。自11月1日以来，全国已经累计报告了25万3000例感染者，近一周平均每天报告2万2200例，较上一周增长了一倍；二是疫情波及范围广、传播链复杂。多数省份疫情持续发生，多个省份的疫情传播范围广、传播链条多，有的省份面临三年来最严峻复杂的局面；三是人口密集城市成为疫情防控的重点地区。像广州、重庆，由于人口规模大、人员流动性强、高校等重点场所集中、人员聚集性活动多，加剧了疫情传播扩散的风险和防控难度。

胡翔指出，由于奥密克戎变异株的隐匿传播和传播力强的特点，增加了早期感染者快速识别和追踪管理的难度。像工厂、医院、学校、餐饮、娱乐场所等人员密集场所疫情的多点位加速传播，也容易造成流调溯源、隔离管控、医疗救治、社区防控等防控力量的不足和资源紧张，也增加了疫情防控和快速处置的难度。

胡翔称，针对当前的疫情形势，中国国家卫生健康委、国家疾控局已经派出工作组，督促指导地方将二十条优化措施落实到位，现场指导支持地方疫情处置和防控工作。继续坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入，内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针。