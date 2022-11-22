习近平指示查明河南安阳火灾原因严肃追责

河南安阳市一座厂房发生火灾造成38人死亡，中国国家主席习近平指示全力救治伤者，做好家属安抚、善后，查明事故原因，严肃追究责任。

河南安阳市凯信达商贸有限公司厂房星期一（11月21日）16时许发生火灾，截至目前事故造成38人死亡、两人受伤。初步判定事故是因企业人员违规操作电焊引发。

据央视新闻报道，习近平在事故发生后作出指示说，河南等地接连发生火灾等安全生产事故，造成重大人员伤亡，“教训十分深刻！”

他要求全力救治受伤人员，妥善做好家属安抚、善后等工作，查明事故原因，依法严肃追究责任。

习近平还说，临近年终岁尾，统筹发展和安全各项工作任务较重，各地区和有关部门要始终坚持人民至上、生命至上，压实安全生产责任，全面排查整治各类风险隐患，坚决防范和遏制重特大事故发生。

根据习近平指示，中国应急管理部等相关部门已派出工作组赶赴河南指导救援工作，河南省有关负责人在现场指挥处置。目前，现场救援、伤员救治和事故原因调查等工作正在进行。

据河南日报报道，中共河南省委、河南省政府星期二（11月22日）在安阳召开全省安全生产电视电话会议，省委书记楼阳生作出批示，省委副书记、省长王凯在会上要求，要深刻汲取安阳“11·21”火灾事故教训，全面排查存在的问题和薄弱环节，切实守住守牢安全生产底线。