下午察：台积电在APEC峰会放光彩

睽违四年，91岁高龄的台积电创办人张忠谋，再度以台湾总统特使的身份，出席亚太经合组织（APEC）峰会。在本届峰会上，21位的领袖以及领袖代表，这名台湾半导体教父一半以上都见到了、谈上话了，其中包括中美日领导人，似乎体现了台湾晶片业在当下激烈的全球地缘政治博弈中，突然占据的特殊位置。

张忠谋星期六（11月19日）在记者会上透露，他和中国国家主席习近平星期五在泰国曼谷召开的APEC峰会期间，于休息室进行简短的交谈。张忠谋透露：“昨天上午他到休息室来的时候，我们互相问好。我恭喜了他（中共）二十大的成功……他问我好。”

据张忠谋透露，习近平主动提起，他记得两人四年以前，曾经在巴布亚新几内亚的APEC峰会见面。张忠谋则和习近平聊起自己的身体状况：“我跟他讲，我去年做过一次髋关节的手术。他跟我说，你现在看起来气色很好。”

对比习近平在印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会期间，以家长式训诫口吻提醒加拿大总理特鲁多，泄露私人谈话内容”不合适“，习近平对张忠谋的态度，确实如张忠谋所描述的那样，是”客气“的。

APEC是台湾能够加入的为数不多的国际组织之一。台湾民进党籍的总统蔡英文2016年首次上台时，北京就切断了和正式的对台联系沟通机制。因此APEC会议也是目前台海两岸少数有机会交流、接触的场合之一。

不过，虽然习近平在寒暄中表现出了客气和友好，但从张忠谋透露的内容看，二人并没有在简短的照面中，谈及任何重要的议题。

台湾《联合报》发文评论说，张忠谋见到习近平，双方几乎无话可说，只能互相客套问好，反映出了两岸当前缺乏谈话基础的现况。中国大陆也明白，在美中对抗的大环境底下，高阶晶片不能赴陆设厂不是张忠谋个人能拍板的事。

台积电位于台湾新竹的总部，图片摄于2021年1月19日。（路透社）

蔡英文尊重张忠谋和习近平的互动

虽然张忠谋鲜少对政治议题表态，但此次毕竟是以台湾总统特使的身份出席APEC峰会。他就中共成功举行二十大一事上恭喜习近平，引起了台湾内部一些声音质疑民进党的政治立场。国民党文传会主委洪孟楷就指出，国民党在中共二十大后发贺电盼两岸共荣，被批评是唱和”九二共识“。民进党却不敢批评张忠谋，再次凸显”绿能你不能“的双重标准。

对于质疑声音，张忠谋澄清，他和习近平的互动，都是自己的主意，台湾总统府当初给他唯一的指示是“不必避免见面打招呼”。

出席同场记者会的台湾国安会副秘书长徐斯俭补充说，蔡英文有特别交代，尊重张忠谋与习近平的互动。不仅如此，蔡英文还感谢张忠谋能再次担任台湾领袖代表，感谢张忠谋与会期间积极与各会员国家领袖互动，完整传达她交付的任务和立场，这次任务圆满成功。

由此看来，蔡英文不仅对张忠谋的表现予以充分肯定，还给了这位半导体教父一定程度的空间和自由。

台积电将在美生产最先进的3纳米晶片

除了和习近平互动，张忠谋还和美日领导人交流，显示美日台之间彼此相当明确地认定对方是政治、经济盟友。

日本首相岸田文雄和张忠谋会面时说，将持续深化台日间合作。张忠谋拜托岸田文雄，日后继续支持台湾参与跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）等各个国际组织及重要协定。美国副总统哈里斯（Kamala Harris）和张忠谋简单会面后进行会谈。哈里斯对晶片特别有兴趣，重申了美国帮助台湾的决心。

相比于和习近平的寒暄客套，张忠谋和哈里斯的会面似乎有更实质性的推进。张忠谋在记者会上说，台积电最先进的3纳米制程会转移到美国生产，作为美国亚利桑那州厂第二阶段计划的一部分。该基地的5纳米厂设立后，台积电将在同个地点设3纳米厂，现正在规划中。台积电在美国亚利桑那设置的5纳米厂，是目前美国最先进的制程。

张忠谋最近行程密集，还将在12月6日出席美国亚利桑那厂机器上架典礼。美国商务部长雷蒙多答应与会，美国总统拜登也受邀，但尚且不知是否会出席。如果拜登也出席，张忠谋很可能将在一个月内，和中美日三国最高领导人见过面。

张忠谋（左）在APEC峰会上和美国贸易代表戴琪（右）握手。（法新社）

台积电是地缘政治必争之地

无论是中国领导人的客气，台湾领导人的尊重，美国领导人的兴趣，似乎都展现出台积电在全球政治舞台中的特殊角色。

其实，不只是中美对张忠谋表示友好，很多国家近来都对台积电伸出橄榄枝。张忠谋透露，他这次在APEC，就有好几个国家询问，能不能够到他们那里去生产晶片。张忠谋没有透露是哪些国家希望台积电去投资设厂，不过他指出，台积电“不可能把生产分散在那么多地方”。

他说，晶片是非常重要的产品，因此“嫉妒的人很多哦！”

台湾总统蔡英文多次强调，会持续维系台湾在半导体尖端制造的优势和能量，让“护国神山”台积电的全球地位更形重要。张忠谋虽然认可台积电在国际政治牌局中作为皇牌的地位，但他也不是没有看到由此而来的政治风险。

他早在2019年11月就说过：“台积电将成地缘政治的必争之地。”今年10月接受美国CBS电视台节目《60分钟》访问时，张忠谋也提到，台积电向全球提供晶片，有些人因此认为晶片业可以保护台湾免受大陆攻击，如果经济福祉是大陆首要之务，也许北京会避免攻打台湾。

他没有说明的是，如果大陆的首要之务不在经济福祉呢？那么两岸是否会发生战争？但他强调，一旦台海战争爆发，台积电会被摧毁，“一切都将会被毁灭”。

在这次APEC峰会中，在政治大舞台的幕后，台积电其实备受瞩目，是各方争取的对象。不过，面对凶险诡谲的国际政治形势，台湾会因半导体产业优势而获得庇佑，还是怀璧其罪、招引祸端，还真的说不准。