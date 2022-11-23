安阳市委书记就厂房火灾事故致歉

河南省安阳市一座厂房星期一（11月21日）下午发生火灾，造成38人死，两人受伤。河南安阳市委书记袁家健星期二晚就火灾事故致歉。

综合央视新闻和中国新闻网报道，河南安阳市星期二晚举行“11·21”火灾事故新闻发布会，袁家健在发布会上称，21日，安阳经历了最令人痛心和最为悲伤的一天。安阳市发生的特大火灾事故，导致38名群众失去了鲜活的生命，给他们的家庭带来无尽的悲痛和哀伤。

他说：“由于工作没有做好，给人民群众生命财产造成重大损失，教训极其深刻，我们非常痛心，无比自责，深感愧疚和不安。”

“在此，我代表安阳市委、市政府，向所有遇难者表示沉痛的哀悼，向所有遇难者家属、受伤人员表示诚挚的慰问，向全市人民作出深刻检讨，向全社会作出诚恳道歉。”袁家健起身鞠躬。

袁家健称，将深刻反思，深刻警醒，汲取教训、举一反三，进一步强化风险意识和底线思维，时刻绷紧防范化解风险这根弦，扛牢抓好安全生产主体责任，全力做好家属安抚、善后工作，深入调查事故原因，及时回应社会关切，依法严肃追责问责，全面排查整治各类风险隐患，坚决防范和遏制重特大事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。

根据发布会通报，11月21日发生火灾事故的涉事企业凯信达商贸有限公司是一家以批发业为主的企业。事发厂区一楼为仓库，二楼为衣服加工区，企业处于正常生产运行状态。52岁的企业法人代表康继革目前已被公安部门控制。

经指挥部初步判定，这起事故是因为企业人员违规操作，电焊引发火灾。发布会称，这起火灾事故主要暴露出企业主体责任落实不到位，对员工消防安全教育培训不够，没有有效开展灭火和应急疏散演练；企业消防安全意识淡薄，员工无证违规进行电焊作业，导致事故发生。