百度第三季度营收325亿元人民币 同比增2%

百度今年第三季度营收意外实现2%的同比增幅，达到325.4亿元（人民币，下同，62.8亿新元）。

综合第一财经网和上海证券报报道，百度星期二（11月22日）公布截至今年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。第三季度，百度实现营收325.4亿元，同比增长2%；归属百度的净利润（non-GAAP）达到58.9亿元，同比增长16%，超市场预期。

财报显示，百度自2022年第三季度起耗资2.72亿美元（3.75亿新元）回购股份；基于2020年开始的股份回购计划，百度累计回购额达32亿美元。

智能驾驶业务方面，数据显示，百度Apollo汽车智能化解决方案近期累计定点及签约金额预计达到114亿元。第三季度，百度与中国最大的汽车科技公司之一深化了合作关系，将在其一款流行车型上应用ANP（Apollo领航辅助驾驶）、AVP（自主泊车）和高精地图。

第三季度，百度自动驾驶出行服务平台萝卜快跑共提供47万4000次乘车服务，同比增长311%，环比增长65%。截至第三季度末，萝卜快跑向公众提供的乘车服务次数累计达到140万。

彭博社报道称，百度超出预期的业绩给投资者提供了弹药，他们认为中国互联网行业可能正在走出持续两年的低迷期。上周中国最大两家互联网公司公布的净利润均好于预期，表明该行业的成本控制措施正在取得成效。分析师还预计，中国将放宽防疫限制，从而给明年的经济增长注入急需的动力。

百度股价在纽约市场小幅走高。其子公司爱奇艺和快手科技同日公布的营收均好预期。

不过，百度对数字营销的依赖使得该公司在2023年容易受到经济冲击的影响，尤其如果中国重新开放经济的步伐缓慢。