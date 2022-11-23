荷兰高官再发声 不愿听从美号令对华禁售芯片设备

一位荷兰高级官员说，荷兰在向中国出售芯片设备问题上将捍卫自身的经济利益。此番表态进一步说明，它不愿意全盘听从华盛顿的要求，参与对中国半导体技术的围堵。

据彭博社报道，荷兰外贸大臣施赖内马赫（Liesje Schreinemacher）星期二（11月22日）告诉议员，在与美国和其他盟国的贸易规则谈判中，政府将在ASML向中国出售芯片设备的问题上做出自己的决定。

施赖内马赫说：“重要的是，我们要捍卫自己的利益，我们的国家安全，但也要捍卫我们的经济利益，如果我们把它放在欧盟篮子里去与美国谈判，最后结果就是我们得把极深紫外线光刻机交给美国，我们就更惨了。”

分析认为，施赖内马赫的表态似乎显示荷兰愈发反对美国要求它就出口管制与华盛顿保持一致的施压。美国希望打压中国在国内建立芯片产业并提高军事实力的雄心，但荷兰则希望保住在中国的主要市场地位。

上周，这位荷兰大臣说美国不应该指望该国会毋庸置疑地采纳华盛顿对中国限制出口的措施。

荷兰阿斯麦（ASML Holding NV）公司主宰了独特的尖端芯片制造设备市场，也由此成为了美国政府在遏制中国的努力中重点争取的对象。美国官员一直在游说荷兰当局禁止ASML出售一些旧款的深紫外线(DUV)光刻机。这些机器比先进技术落后了一代，但仍然是制造汽车、手机、电脑乃至机器人所需的某些非先进芯片的最常用设备。

知情人士透露，美国国家安全委员会高级官员查布拉（Tarun Chhabra）和负责工业与安全的商务部副部长 埃斯特维兹（Alan Estevez）将前往荷兰进行谈判，但估计双方不会立刻达成协议。