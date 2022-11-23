网传男子被防疫人员压控在地 宁夏官方：已道歉获谅解

针对网传视频中防疫工作人员将一男子压控在地，事发地宁夏银川市官方通报称，压控男子的工作人员为参与维护疫情防控秩序的民警，在事发后已就处置过程中出现的问题向当事人当面赔礼道歉并取得谅解，目前有关部门已成立调查组，将根据调查结果严肃处理。

据中国互联网流传视频显示，一名黑衣男子被一名身穿蓝马甲的防疫工作人员和两名穿制服人员拦截，在被要求扶墙站立后，又被双手反扣压倒在地，被问“你今天为什么违反防疫规定出来”。视频星期一（11月21日）起传播后，引起大量网民对暴力执法、不尊重人以及过度防疫等的质疑。

据宁夏银川市兴庆区“美丽兴庆”微信公号星期二（11月22日）发布的当地疫情防控工作指挥部通报，该事件发生在11月1日银川兴庆区某集中隔离酒店附近，视频中的蓝马甲人员为银川公安机关参与维护疫情防控秩序的民警，其他两名身着制服人员则分别是民警和辅警。

通报称，银川市兴庆区某市场10月28日发生聚集性疫情，被划定为高风险区后，视频中的黑衣男子彭某做为密接人员被转入集中隔离酒店隔离观察。根据隔离酒店监控视频显示，11月1日，彭某违反防疫隔离规定，擅自离开隔离房间由消防通道下楼，从酒店一楼后门冲出。执勤民警发现后立即追赶，在距离隔离酒店50米左右处将其拦住。

通报续称，彭某自称患有精神病，情绪激动且双手插入衣兜。为防止其随身携带危险物品，造成社会危害，民警对其进行搜查控制后送回隔离房间。彭某自述其曾在湖北仙桃市精神病医院住院治疗，病情缓解后出院。针对彭某自称患病需服药的情况，事发当日晚间，工作人员陪同彭某前往宁夏精神卫生中心就诊。经宁安医院诊断为精神障碍，无身体损伤，工作人员为其购买奥氮平片、劳拉西泮片服用。11月4日，彭某隔离期满，解除集中隔离。

通报指出，针对处置过程中出现的执法问题，当事民警已向彭某当面赔礼道歉并取得谅解。有关部门目前也已成立调查组进行调查，将根据调查结果依法依规严肃处理。

通报称，当地官方对由此造成的不良社会影响深表歉意，并将针对此次事件暴露出来的问题，深刻汲取教训，全面提升精准防控和服务保障能力水平。

中国官媒《环球时报》星期二也发表评论文章称，希望各方以“蓝马甲事件”的讨论为契机，进一步改进相关工作，在依法防控疫情的同时，提升基层治理能力和文明执法能力，更好赢得民众认可与理解，从而赢得这场攻坚战的胜利。

文章认为，此次官方通报是实事求是、诚恳的，有助于人们客观全面看待问题，并称涉事警察是否属于执法过度，还有待进一步的调查，相信当地会给出一个公正的结果。文章还说，过去的经验表明，在网络上传播的引发争议的画面，很多时候只是事情的一个侧面，而官方的权威说明来得越快越全面，对化解相关争议越有利。

文章指出，疫情越是吃紧，文明执法就越需要落到实处。文章称，中国司法部2020年专门发文，明确要求坚持文明执法，其中特别提到要“注重语言规范、行为规范，杜绝粗暴执法、生硬执法，避免激化矛盾，引发对立冲突”，以及“要充分考虑疫情防控时期的公众情绪”。

文章还引述中国人大常委会法工委此前表述称，严格执法绝不是“暴力执法”“过激执法”。执法人员的手段需要程序化与合理化，讲究比例原则，不能用处理违法犯罪的手段对待普通群众。

文章还说，不论是在疫情防控具体工作中，还是在疫情期间的执法中，都要掌握好“度”，及时说清楚缘由，不能简单生硬。文章还举例此前也引起舆论关注的河北保定“买奶粉闯卡”事件，称当地公安机关“考虑其特殊情况”，仅对其处以100元（人民币，约20新元）罚款，相关部门也帮助解决了孩子的奶粉问题，称这样“有速度有力度更有温度”的处理方式获得了公众的“理解和点赞”。

