中日举行海洋事务高级别磋商

中国和日本举行海洋事务高级别磋商，磋商由中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮和日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕共同主持。双方同意就涉海问题加强对话沟通，妥善管控矛盾分歧，中方也在磋商中强调台湾问题涉及中日关系政治基础和基本信义。

据新华社报道，中日双方一致同意，以今年中日邦交正常化50周年和明年《中日和平友好条约》缔结45周年为契机，就涉海问题加强对话沟通，妥善管控矛盾分歧，持续推进涉海务实合作和人员交流，为把东海建设成为和平、合作、友好之海作出积极努力。

中国方面重申了在东海、钓鱼岛及南中国海问题上的立场，对最近日本在台海问题上的言论和做法表达强烈不满，强调台湾问题涉及中日关系政治基础和基本信义，中国再次对日本向海洋排放核污染水计划表达关切，敦促日方审慎处理福岛核污染水问题。

双方就以下具体合作达成以下共识：开通直通电话事宜取得的重要进展，确认加快后续工作，尽早建成并启用电话；中国海警局与日本海上保安厅愿进一步合作打击海上跨境犯罪；中日将继续在《中日海上搜救协定》框架下，深化海上搜救领域务实合作；双方同意开展应对海洋塑料垃圾的双多边合作；同意继续共同打击非法捕鱼；同意继续加强海洋科研等部门交流对接。

此次磋商中，中国外交部、中央外办、国防部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、国家能源局、中国海警局及日方外务省、内阁官房、水产厅、资源能源厅、海上保安厅、环境省、国土交通省、文部科学省和防卫省分别派员参加。