中国多地收紧进入公共场所要求 深圳北京要求48小时核酸阴性

中国冠病疫情持续升温，多地收紧防疫措施，北京、深圳要求乘坐公共交通和进入公共场所需持48小时内核酸检测阴性证明，上海则要求抵沪不满五天者不得进入餐饮、超市等公共场所。

据”深圳发布”微信公号星期三（11月23日）通告，按照“外放输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，将从星期四（24日）零时开始，需持48小时核酸检测阴性证明或24小时内核酸采样凭证，方可进入交通场站、乘坐公共交通工具以及进入公共密闭空间等。

通告还要求，深圳全市各类卡口24小时值守，严格执行体温必测、口罩必戴、行程卡必查，进出须凭48小时核酸检测阴性证明，有疫情的区须凭24小时核酸检测阴性证明，进出须在“电子哨兵”打卡登记或扫“场所码”。

通告还要求，所有来（返）深人员，抵深前须通过小程序进行申报，抵深后严格落实“落地检”及“三天三检三不（不聚会、不聚餐、不前往人群密集场所）”措施，按深圳出行防疫政策落实相应管理，如未履行疫情防控义务而造成疫情传播，将承担相应法律责任。

正在应对迄今为止最严重一波疫情的北京市政府也在星期二（22日）下午宣布，从星期四（24日）起，市民进入党政机关、企事业单位及其他社会单位、商务楼宇、商场超市、宾馆酒店、餐饮饭店、景区景点等公共场所，以及乘坐公共交通工具时，均需查验48小时内核酸阴性证明。

另一方面，据“上海发布”微信公号星期二通告，星期四（24日）起抵沪不满五天者，将在其“随申码”“场所码”展示页面显示相关标记。

通告要求，抵沪未满五天者不得进入餐饮服务、购物中心、超市卖场、菜市场、美容美发、洗（足）浴、室内健身、歌舞娱乐、游艺厅、网吧、密室剧本杀、棋牌室等公共场所。

通告还说，抵沪人员在落实现有“落地检”“三天三检”等要求的基础上，在第五天再进行一次核酸检测且结果为阴性后，其“随申码”“场所码”展示页面取消标记提示。

据中国卫生健康委通报，星期二中国新增2万8883起本土感染病例，分别为2641起确诊病例和2万6242起无症状感染病例。其中，首都北京分别新增388起和1098起，上海分别新增15起和53起，深圳所在的广东省则分别新增860起和7951起。

