云南首富兄弟被监视居住 旗下企业千亿市值

中国A股上市公司恩捷股份的董事长李晓明和副董事长李晓华被监视居住。李晓明和李晓华兄弟二人是云南企业家的首富和第二富豪。

据中国新闻网和华商韬略报道，恩捷股份星期二（11月22日）开盘跌停，报价140.17元/股（人民币，下同，27.04新元/股）。恩捷股份星期一晚公告，于11月20日接到董事长 Paul Xiaoming Lee（即李晓明）及副董事长兼总经理李晓华的家属通知，二人因相关事项被公安机关指定居所监视居住。

恩捷股份，曾一举突破日本的行业垄断，是如今当之无愧的锂电池隔膜领域的龙头企业，占据全球市场份额的50%，市值曾一度冲破3000亿大关。

在2022胡润百富榜中，恩捷股份的李晓明家族以440亿人民币财富排在云南企业家之首，恩捷股份的李晓华家族以325亿的财富排在云南企业家第二位。公开资料显示，李晓明和李晓华是兄弟关系。

最近两年，包括恩捷股份在内的整个行业，都在扩产。以至于今年年初，市场质疑其达到“疯狂”的地步，不久的将来就是“等泡沫被戳破”。“产能泡沫”的舆论还未平息，今年7月份，又有人质疑李晓明和李晓华要“跑路”。这是因为李晓华有美国国籍，近两年家族还接连套现。

对于李晓明和李晓华被监视居住，有律师认为：“被公安机关指定居所监视居住是刑事强制措施，这意味着李晓明和李晓华可能涉嫌刑事犯罪。”还有人认为，李氏兄弟在早年间曾靠烟草相关行业起家，或许是因此惹上麻烦。