美出口制裁生效后 中国半导体制造设备采购量下降

美国迄今为止最严格的针对半导体行业的对华出口制裁10月初生效后，中国10月份半导体制造设备进口量与进口额双双下跌，其中进口量同比下降近四成。彭博社分析认为，中国短期内无法从非美国供应商处增加相应的采购量。

据中国海关总署官网上星期五（11月18日）发布的数据，10月中国共进口半导体制造设备4226台，进口额约20亿3700万美元（约28亿零680万新元），与去年同期相比分别下降39.8%和23.1%。

据彭博社星期三（11月23日）报道，10月的采购金额是两年多以来的最低水平，也明显低于2022年其余月份的进口额。

报道指出，尽管出台了新的限制，但美国的芯片制造设备对中国出口量也很难下降到零。虽然新规限制美国公司出口最高科技的机器，但出售用于制造较旧的、不太先进的芯片的设备仍被允许。同时，美国也为一些在中国设有制造厂的外国制造商提供了为期一年的豁免。

彭博社分析称，目前尚不清楚美国的限制措施具体影响了多少进口量，但从日本和美国等主要出口国的采购10月均出现下降，而来自荷兰的进口则增加约一倍。

报道指出，虽然拜登政府正与日本和荷兰谈判，试图说服他们限制可以卖给中国公司的产品，但华盛顿也预计不会很快达成一致。不过彭博社也认为，中国也很短期内从非美国供应商那里增加半导体业商品的采购量。

另一方面，荷兰外贸大臣施赖内马赫（Liesje Schreinemacher）星期二（11月22日）也再度重申，荷兰在向中国出售芯片设备问题上将捍卫自身的经济利益。此番表态进一步说明，它不愿意全盘听从华盛顿的要求，参与对中国半导体技术的围堵。芯片设备领先制造商ASML Holding NV的总部在荷兰。

