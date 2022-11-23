台法务部：已起诉超过百起九合一贿选案件

台湾九合一选举（地方公职人员选举）将在星期六（11月26日）登场，台湾法务部通报，截至星期三（23日），台湾法务部已侦查起诉上百起贿选案件，涉及上百人。

据台湾《自由时报》报道，台湾法务部张星期三在立法院答询时就目前查缉贿选的情况通报，列为“选他”案的共有3367件，经检察官侦查起诉的贿选案共140件、涉及119人，其中羁押中的有65人。他称，这个数字会持续增加，因为最后阶段还有很多案子会陆续查获。

蔡清祥称，为了保证这次选举能够公平，法务部一定严守行政中立，严加防范贿选和暴力，也要严查假讯息，尤其注意境外资金的介入，全台检警调廉都将全力以赴，严加查察。

对于是否有贿选严重地区，蔡清祥称，在检察总长进一步了解、高检署到各地督导后，认为有些地方的贿选情况确实比较严重，当局也会加强人力部署，并要求二审检察官、调查官派驻各地协助、强化查贿。

针对如果发生暴力等影响选举的重大事件，蔡清祥强调，当局将严加防范，事前一定掌握讯息，如果真的发生，一定强力依法侦办，事后追究。他也呼吁全台人民务必冷静平和地完成这次选举。

国民党立委曾铭宗质询时指出，民进党新北市长候选人林佳龙阵营在计程车广告事件中疑涉贿选，蔡清祥回复，该案在有人告发后，新北地检署已分案调查，目前正在积极搜证中。如果证据明确有违法事实，将依法处理，至于侦结的时间点则由承办检察官判断。

针对曾铭宗要求查贿不能“办蓝不办绿，办小咖不大咖”，蔡清祥称，法务部也要求，不能只就表面证据进行认定，应该往上溯源，相关共犯、关系人，只要涉及犯罪一律要办。这没有敢不敢办的问题，只要证据齐全，证据认定有犯罪嫌疑就会依法办理。