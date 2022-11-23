港政务司长陈国基就国歌风波会见亚榄会长表达不满

针对香港橄榄球队在海外比赛发生三起国歌风波，香港政务司长陈国基星期二（11月22日）下午接见亚洲橄榄球总会会长达莱（Qais Abdulla Al Dhalai），就事件表达不满和抗议。

据网媒“香港01”报道，陈国基星期二接见专程由杜拜飞抵香港的达莱，听取他解释11月13日在韩国仁川举行的亚洲七人榄球系列赛第二站香港对垒韩国的决赛中，错误播放一首与2019年“黑暴”和“港独”密切相关歌曲的事发经过。

香港政务司司长办公室引述达莱称，事件是由涉事当地主办机构一名初级人员的人为错误所致，当中没有任何政治或不良动机。他同意国歌乃国家的象征和标志，在任何场合均须予以尊重，因此特意亲身向香港特区政府和市民为事件致歉，并承诺确保同类错误不会再次发生。

陈国基在会上代表港府，向亚洲橄榄球总会就这起事件表达强烈不满和抗议，称该会作为赛事的主办机构，有责任确保各参赛队伍的国歌受到应有的尊重。他强调此事绝不能接受。

亚榄总会称对这次事件负上责任，承诺会就赛事与各参赛队伍确认其国歌，并设立中央国歌档案库，规定赛事的当地主办机构必须使用档案库内的国歌版本，并严格禁止他们使用其他版本。

陈国基敦促总会切实执行一切所需纠正措施，并严正提醒总会，香港七人榄球队参加往后的赛事时，包括11月底在杜拜举行的亚洲七人榄球系列赛第三站赛事，绝不能再出现任何错误。

香港榄球总会同一天也称，一直以能够代表中国香港参与国际体育赛事和活动为荣，并对亚洲榄球总会和国际榄球理事会在近期的国际榄球赛中，因失误而引起的一切深表遗憾。

榄总称，没有预料到主办单位在港队出赛达25年后首次出现这样的错误，榄总及其代表队和运动员需提高警惕，在海外参赛时需确保香港的形象受到应有的保护。榄总还称，作为运动员，包括是个人、团队和一个机构，榄总一直致力提升表现，理解并知悉香港社会各界人士所表达的关注和批评。