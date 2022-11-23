新党议员候选人拜票时突遭殴打至脑震荡

新党籍一名议员候选人星期三（11月23日）在台北市拜票时，突然遭不明男子殴打至脑震荡，头部大量流血，目前正住院治疗。警方获报立即逮捕犯嫌到案，据悉，男子是因情绪不佳冲动伤人，目前正配合侦询中。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，新党星期三发布新闻稿称，该党台北市中山大同区议员候选人林婕丽星期三早上在大同区大直派出所前拜票时，突然遭一名不明人士殴打至重伤，右脑勺大量流血，紧急前往马偕医院急诊。

新闻稿称，经过急诊后，林婕丽伤处虽然已被缝合，但伤势严重，不仅有脑震荡情形，右脑勺大量流血，且右肩胛骨骨折完全不能动，仍需持续住院治疗。

这名施袭的不明男子已被逮捕到案。经调查，这名25岁的张姓男子没有政治背景，他昨晚与女友吵架，在中山区大直饮酒用餐后，一早发现身上的钱包遗失，今早7时许前往大直派出所通报遗失时，因本身心情不好，又觉得路旁拜票的候选人“很吵”，遂出手殴打林婕丽，致其头部撕裂。

目前被害人尚未提告伤害。林婕丽事后接受电访时，称自己有些头晕，可能有脑震荡情况，并表示自己很无奈会发生这种事情，接下来的拜票行程可能将受到影响。

对此，台湾内政部长徐国勇严正谴责民众攻击候选人的行为，强调绝不容许使用暴力妨害选举，已责成警政署依法严肃侦办，并要求警方全力维护选举治安。