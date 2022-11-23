野村经济学家料中国楼市将缓慢复苏

十五个月前，野村控股的经济学家将中国整顿楼市的举措比作前美联储主席保罗·沃尔克1980年代导致经济衰退的通胀降温措施。不过，如今他们认为，中国的“沃尔克时刻”终于结束，但房地产市场的复苏还有一段距离。

据彭博社报道，野村控股的经济学家陆挺在香港接受采访时说，中国政策来到了转折点，但不一定标志着行业已经触底。

中国政府本月发布了提振房地产市场的16项救助措施，标志着北京一年来的房地产调控政策出现急转弯，推动彭博中资地产股指数本月上涨40%。

陆挺说，虽然救助措施可以让陷入困境的开发商松一口气，但其中缺乏增强消费者信心和刺激购房需求的措施。此外，至少到明年3月之前，全面经济重启的可能性不大，从而会在政府优化动态清零防疫政策之际对房地产行业构成压力。

陆挺说：“融资限制已基本取消，但目前尚不清楚是否会出台大规模的需求刺激措施。”

陆挺的最新观点与其他大多数分析师相符。但在他2021年8月警示房地产市场风险时，只有很少几位分析师预见到了楼市的滑坡会有多么严重。他表示，与以往的经济低迷不同，在国家主席习近平设法解决生育率下降和贫富差距扩大问题之际，决策者决心控制楼市的发展。

虽然房地产市场已经出现裂痕，但投资者在很大程度上低估了危机的深度。从那以来，大多由开发商发行的信用债利差扩大逾一倍。