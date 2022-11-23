中国官媒呼吁勿让疫情防控“加码”导致蔬菜滞销

中国疫情持续升温，多地也加强疫情管控措施力度。针对有农民在网上发视频称因蔬菜滞销不得不把其销毁在田间，中国官媒《农民日报》星期三（11月23日）发文称，疫情防控不是“二选一”的单选题，呼吁落实精准科学防疫，减小疫情造成的“交通梗阻”对蔬菜销售的影响。

《农民日报》文章称，山东曹县一农民因芹菜滞销，无奈之下将近十万斤蔬菜销毁在田里的视频在网络上引发了广泛关注。文章称，据相关媒体报道，虽然并曹县并不是冠病疫情高风险区，但因为外地货商必须提前报备，而本地货车拉菜外出后也要“居家隔离七天”，能够运输蔬菜的车辆寥寥无几。

文章还提到，北京新发地市场的一份调查报告显示，从10月底到11月初，蔬菜的地头价与市场价走势“背道而驰”，一些品类的蔬菜地头价从一元（人民币，约0.2新元）跌至几毛、甚至几分，而新发地市场的蔬菜价格周环比上涨了9.03％。

文章指出，曹县面临的窘境并非孤例，近期多地都有蔬菜滞销的现象，而疫情中的“交通梗阻”已经成为蔬菜滞销中不可忽视的重要因素。文章称，虽然从整体来看，疫情发生时生鲜农产品的物流必然会受到一定程度的影响，但是具体到一时一地，“梗阻”是否可以尽量避免和减轻？

文章说，中国国务院发布的二十条疫情防控优化调整措施，为科学精准地做好下一步疫情防控工作指明了方向，需要更加精准的落实，提供更具有人情味和创造性的解决办法，而绝不是简简单单地“开个会”“读一读”。

文章举例称，一些地方出现的外地客商拉不了菜的情况，交通运输部已有明确规定，严禁以车籍地、户籍地为依据，或有涉疫地区行程为由限制货车通行。同时，河南省也在11月19日专门出台了十条措施助农卖菜，不仅严禁“层层加码”，多措并举帮助菜农对接销路，还创新了“一车一证一线路，有效期内车辆可以多次往返”的办法。

文章指出，疫情防控但是疫情防控不是“二选一”的单选题，在面对最大限度保护人民生命安全和身体健康的同时，要最大限度地减少疫情对经济社会发展的影响时，各地基础层政府应当有更大的责任感和担当。

文章称，如果说在疫情发生之初，这样的要求是对基层政府的一道“附加题”，那么在积攒了足够多的斗争经验之后，这已经是一道“必答题”，是基层政府必须迈过的一道坎。

文章续指，今年中国各地就业压力大、外出务工难，回乡种地是不少农民重要的增收渠道，一些地方的蔬菜种植面积有所增加，农民在种菜方面的投入也增加了。同时，疫情之下消费萎缩，本来就给蔬菜销售带来一定压力，更需要地方有关部门能多多帮一把。

文章还说，避免“伤农”不代表只要经济不顾防疫，更非意味着要“躺平”，而是既要杜绝“一封了之”的做法，也要防范“一放了之”的倾向，并称任何执行上的不精准、不科学，最终都会由当地的民众为之埋单。

文章最后呼吁，市民要吃菜，农民要收入，农时也不等人，各方要齐心协力、科学防疫、多措并举，给运送蔬菜的车辆多开“绿灯”、少添“梗阻”。

