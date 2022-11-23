鸿海聘台积电前共同运营长蒋尚义任半导体策略长

鸿海科技集团星期二（11月22日）下午宣布，延聘已淡出半导体圈一年多的台积电前共同运营长蒋尚义担任鸿海半导体策略长。鸿海称，借重蒋尚义丰富的半导体产业经验，未来蒋尚义将提供鸿海集团在全球半导体布建策略及技术指导。

综合台湾《工商时报》《自由时报》和中央社等报道，鸿海董事长刘扬伟星期二在新闻稿中称，感谢蒋尚义对鸿海在半导体产业布局以及营运能力的认同，在鸿海集团全力发展半导体产业的关键时期，愿意加入鸿海，为鸿海在半导体发展贡献所长。

刘扬伟表示，相信蒋尚义加入后，可为鸿海的全球布局策略以及技术发展带来卓越贡献。

鸿海称，蒋尚义从1997年返台后，是台湾半导体发展从微米世代跨入纳米世代最重要的技术推手之一；在21世纪初，蒋尚义带领的技术团队奠定台湾科技产业技术领先基础，被誉为台湾能维持半导体竞争优势的关键人物。

蒋尚义于1968年毕业于台湾大学电机系，1970年取得美国普林斯顿大学电机硕士学位，1974年取得史丹佛大学电机博士学位。蒋尚义先后加入国际电话电报公司（ITT）、德州仪器（TI）、惠普（HP）、台积电（TSMC）等企业任职，他也曾两度在中芯科技任职。

蒋尚义离开中芯科技后，就淡出半导体圈一年多。他今年再次露面是在10月18日受邀出席鸿海科技日，参观鸿海在第三代半导体以及鸿海研究院在低轨卫星通讯技术的布局成果，当时蒋尚义的露面引起外界高度关注。

报道称，蒋尚义和鸿海S事业群总经理陈伟铭相识已久，早在蒋尚义刚进台积电就职，双方就相识，而此次蒋尚义赴任鸿海，也是陈伟铭牵的线。

业界认为，蒋尚义入职鸿海，能为鸿海挖角一些来自台积电的半导体人才。不过，蒋尚义星期二回应称，离开台积电后，“没有主动挖角过台积的任何一个人”，不主动挖人是他的原则。