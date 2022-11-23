港协暨奥委会发指引 要求播错国歌须叫停反对

港协暨奥委会向辖下体育总会发出新指引，要求所有属会出战国际赛时如果发现播放国歌或升挂区旗出错，须以“T”字手势向主办方示意反对，若主办方没有立即更正，须带队离场。

香港体育协会暨奥林匹克委员会星期二（11月22日）向辖下82个香港体育总会会员，发出《香港运动员及队伍参与国际体育赛事期间处理播放国歌和升挂区旗的指引》（以下简称《指引》）规定，确保国歌和区旗获得应有尊重。

《指引》提出，港协暨奥委会将向各体育总会，提供附有正确国歌和区旗的工具包，当中包括两份储存正确国歌的硬件（电脑磁碟或外置储存装置(USB)），以及两面区旗。各体育总会可在不同体育赛事使用不同尺寸的区旗，但不可自行制作区旗使用，也不可接受或使用不明来历人士给予的区旗，例如观众。

《指引》也要求运动员和队伍在参与国际体育赛期间，若发现播放国歌或升挂区旗出错，须以“T”字手势向主办方示意反对，要求暂停活动并立即更正。如果主办方没有立即更正，领队须带领全体队员离开典礼场地，当主办机构作出更正后，全体队员可重新列队，参与仪式。

体育总会如不遵守上述指引，可能受到港协暨奥委会制裁，包括暂停其会员资格，或被香港政府暂停津贴或资助。

《指引》从即日起生效。此外，港协暨奥委会将于星期四（11月24日）为辖下体育总会举行简报会，向体育总会的委员及工作人员说明《指引》的相关内容和措施。

《星岛日报》报道称，香港橄榄球总会对港协暨奥委会发放《指引》表示欢迎。

香港榄球队参与的多个国际赛事涉嫌侮辱国歌事件愈揭愈多，除了13日在韩国仁川发生播错国歌事件，网络上播出的一个精华片段也显示香港队11月6日与葡萄牙队比赛前的国歌字幕出现错误。

亚洲橄榄球总会会长达莱（Qais Abdulla Al Dhalai）星期二（22日）就此事已抵达香港与政务司司长陈国基会面。他承认亚洲七人榄球系列赛上播错中国国歌是当地主办方的错误所致。他称，整起事件没有任何政治或不良动机，也为此向港府和港人致歉，并承诺同类错误不会再发生。

陈国基在会面上呼吁亚洲橄榄球总会设立中央档案库，规定赛事的当地主办机构，必须使用中央档案库内的国歌版本，并严格禁止他们使用其他版本。