江西南昌要求外来者抵昌不满五天不得进入公共场所

中国疫情持续升温，多地接连收紧疫情防控措施，江西省会南昌市也宣布加强入昌人员疫情防控措施，要求入昌未满五天不得进入餐饮服务等公共场所等。

据“南昌发布”星期三（11月23日）发布的通告，由于在外地入昌人员中持续发现冠病感染者，疫情输入风险持续加大，当地防疫工作组决定自23日零时起，进一步加强入昌人员疫情防控措施。

通告要求，所有外地入昌人员必须在入昌前24小时内通过“昌通码”提前报备，或在火车站等第一入昌点进行现场报备。同时，对省内有本土病例报告县（市、区）和省外所有入昌人员立即开展“落地检”，其他人员也须在抵昌后三小时内完成一次核酸采样。所有外地入昌人员抵昌后落实“三天三检”，对未按时完成核酸检测的人员赋黄码。

通告要求，入昌未满五天人员，不得进入餐饮服务（含酒吧）、购物中心（含百货店）、商场超市、农贸市场、美容美发、洗（足）浴、室内健身、歌舞娱乐、游艺厅、网吧、密室剧本杀、棋牌室等公共场所。同时，倡导南昌市民非必要不离昌，且不与入昌未满五天人员聚餐聚会。

通告还要求，要加强校园管理，倡导全市所有寄宿学校、中职院校和高校学生近期非必要不离校，教职工严格落实“两点一线”闭环管理。同时，加强货车司机管理，所有外地来昌货车在第一入昌点双采双检(、单人单管、即采即走，在昌期间司乘人员不下车，不近距离接触他人，重点地区来昌货车驾驶员须配合落实闭环管理直至离昌。

据南昌市卫生健康委通报，南昌市星期二（11月22日）新增16起无症状感染病例，其中三起为落地检检出。

