解放军东部战区跨昼夜飞行训练 多批战机连续出击

中国大陆解放军东部战区发布航空兵某旅跨昼夜飞行训练的情况，并配发演训照片，强调“空军航空兵时刻准备战斗”。

解放军东部战区微信公众号星期三（11月23日）题为《多批多架次战机，连续出击！》的图文消息称，初冬时节，东部战区空军航空兵某旅组织跨昼夜飞行训练，多批多架次战机从东南某机场连续出击。

东部战区发布的图文消息称，初冬时节，空军航空兵某旅组织跨昼夜飞行训练，多批多架次战机连续出击。（东部战区微信公众号）

文章写道，“机翼下，崇山峻岭若隐若现。抵达预定空域后，飞行员驾驶战机进行空战对抗，低空突防等实战化课目训练”。

“‘敌跟踪，敌跟踪！’战机编队经过一片山区时，红外告警设备发出警告，研判战场态势后，飞行员汤京翰驾机利用山地地形进入‘敌’雷达盲区，摆脱追踪后，他驾机俯冲而下，低空隐蔽接敌，与僚机密切协同，对‘敌’目标实施模拟打击”。

照片中可见解放军军机下面群峦叠嶂，但无法确定演练的具体区域。（东部战区微信公众号）

与上述文字搭配的两张照片中，可见大陆军机下面群峦叠嶂，但无法确定演练的具体区域。

文章还说，“不久后，第二批出动的战鹰沐浴着晚霞余晖呼啸升空，多时域连续出动，对飞行员的技战术水平和部队保障能力提出了更高的要求”。同时，他们还结合训练进程临机导调特情，设置夜间快速机动等课目，皆在构设复杂逼真战场环境，练强飞行员战斗本领。

文章称，夜空中，在完成预定训练课目的战机陆续着陆。第二批出动的飞机落地后，人员迅速展开维修保障。经过紧张有序地充填加挂作业，战机做好再次出动准备，又一批“战鹰”呼啸着奔赴下一目标空域。

文章指出，该旅对标实战从严练兵，构设逼真战场环境，不断突破制约战斗力生成瓶颈，提升部队全时作战能力，文章最后强调，“空军航空兵时刻准备战斗”。

另据台湾《联合报》报道，台湾国防部星期三早上也首次通报大陆军舰在台湾东部进行反潜活动。