《阿凡达2》获准在大陆上映 中国影视股齐涨

由加拿大电影导演詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）执导的科幻动作大片《阿凡达：水之道》（下称《阿凡达2》）定于12月16日在中国大陆上映。这一消息的宣布推动了中国多只影视股上涨。

据20世纪影业官方微博星期三（11月23日）消息，《阿凡达2》定于12月16日在中国大陆以3D、IMAX 3D、CINITY、中国巨幕等全格式上映。

公开资料显示，2009年上映的《阿凡达》仍是全球影史票房冠军，重映后全球累计票房已超过29亿美元（约40.06亿新元）。相较于第一部2.37亿美元的制作成本，续集的制作成本提升至约3.1亿美元。

据澎湃新闻报道，目前《阿凡达2》尚未开放预售，但猫眼APP上标记想看人数已突破60万人。此前，《阿凡达》在中国大陆两度上映累计票房为17.15亿元（人民币，约3.31亿新元），在中国影史排名第33位。

猫眼专业版分析师刘振飞分析，作为中国大陆影市第一部票房突破10亿大关的电影，2010年上映的《阿凡达》对于中国电影市场乃至全球电影市场都具有里程碑的意义，推动了中国大陆电影市场商业影院的一轮新生，创造了连续70天摘得票房冠军的辉煌战绩。2021年3月《阿凡达》于大陆市场重映，时隔10年再度上映仍能斩获3.75亿元，高居年度进口电影票房前五名，可见这部经典大片对于观众的强大号召力。

刘振飞称，受新一轮疫情影响，全国影院营业率近一个月徘徊在60%左右，全国影院营业数量均值7400家，不过也可以发现到了周末全国会有700余家影院恢复营业状态，这说明在现今环境下有条件营业的影院中有10%左右是因为工作日票房产值过低，从而选择主动停业，这也反映出市场对于热门影片供给的渴求。

彭博社报道称，在中美关系逐渐恶化之后，多部好莱坞大片都难以进入中国大陆市场，从而冲击了美国电影的票房收入，尤其一些好莱坞电影在中国的票房收入可能超过在美国国内的收入。截至目前，漫威电影《黑豹:永远的瓦坎达》《奇异博士2：疯狂多元宇宙》仍未被批准在大陆上映，因此，《阿凡达2》获批大陆的上映是很罕见的。

受到利好消息提振，多家大陆影视股均上涨，其中中国电影星期三股价涨超5%，盘中一度涨超7%。万达电影涨超3%，阿里影业涨超3%，猫眼娱乐涨超4%，上海电影、横店影视涨超2%。