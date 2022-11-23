中国外交部回应韩影重新上线：对人文交流合作持开放态度

针对中韩两国领导人会面后，中国已允许韩国影视作品重新在华播放一事，中国外交部称，中国从来没有实施过所谓“限韩令”，中国对同韩国开展人文交流合作持开放态度。

中国外交部新闻发言人赵立坚星期三（11月23日）在外交部例行记者会上，针对相关记者提问做出以上答复。

赵立坚说，中国国家主席习近平和韩国总统尹锡悦在出席二十国集团（G20）峰会期间举行双边会晤，就中韩关系和共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成一系列重要共识，为下一步中韩关系发展指明了方向。他说，中国愿同韩国一道落实好两国元首重要共识，推动中韩关系深入发展。

赵立坚说：“关于你提到的具体问题，我愿重申，中方从来没有实施过所谓的‘限韩令’，中方对同韩方开展人文交流合作持开放态度。”

赵立坚称，据他了解，去年以来中国已经引进播放了多部韩国电影和电视剧。

赵立坚还说，推动合作需要双方相向而行，希望韩国同中国一道，继续为活跃两国人文交流，增进相互了解和友好感情做出积极努力。

据韩联社报道，韩国导演洪尚秀2018年的作品《江边旅馆》最近在中国视频点播服务（OTT）平台“腾讯视频”上线，这也是韩国电影时隔六年登陆中国视频平台。

韩国总统室公报首秘金恩慧星期二（11月22日）也在记者会上说，期待中国基于有意义的首脑会谈成果，创造解除韩国文创内容进口禁令的光明未来。

