中国央行顾问：若疫情影响结束 明年GDP增速可超5%

中国央行顾问预测，如果中国经济能摆脱冠病疫情影响持续复苏，今年经济增长率有望达到3.5%，明年还可能超过5%。

综合彭博社和香港电台网站报道，中国国际经济交流中心副理事长王一鸣星期三（11月23日）在香港货币及金融研究中心举办的会议上通过视频发言。

他称，中国有条件在2023年实现至少5%的经济增长，自今年8月以来政府近期出台的措施，包括“优化疫情防控20条”、“房地产金融16条”，以及推动平台经济发展的政策出台，都是有利于中国经济增长的因素，中国主要经济指标也延续恢复趋势。

他认为，如果本季度中国经济可以持续复苏，全年经济增长率有望达到3.5%左右。若明年中国能够逐步摆脱冠病疫情影响，且政策有效发挥作用，同时加大改革开放力度，中国经济明年有机会加快回归正常轨道，考虑到今年增长率基数较低，预测明年经济增长能够达到5%以上。

但他也认为，目前中国恢复势头仍然较弱，还未回归到合理区间。现有的短期政策目标必须能确保经济持续恢复，争取今年达到最好结果，否则经济增速持续低于潜在增速，可能带来严重中长期影响。

彭博社报道称，王一鸣的预测呼应了其他一些经济分析师的看法。彭博社采访的经济分析师预计中国今年GDP将增长3.3%，明年低于5%，并提出要注意经济复苏持续存在的风险。

另外，王一鸣还提到，随着政策调整，房地产投资有望于明年筑底回升，相信基建投资增速可能会保持今年相若水平。不过，目前主要经济体的衰退的风险上升，外贸出口对明年中国GDP的贡献可能小于今年，令恢复内部消费需求显得尤其迫切。他预期， 中央明年可能会适当提高赤字率，以维持地方债务规模稳定。

王一鸣也说，目前主要经济体衰退的风险上升，外贸出口对明年中国GDP的贡献可能小于今年，令恢复内部消费需求显得尤其迫切。

王一鸣说，美联储今年的紧缩步伐给中国带来了资本外流压力，中国政府因此应提高2023年预算赤字目标，优化地方政府债务结构。他还主张进行结构性改革，例如提供更好的公共福利计划，以应对人口老龄化等长期挑战。