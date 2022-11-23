中国国务院成立河南安阳火灾事故调查组

中国国务院成立调查组，调查河南省安阳市凯信达商贸有限公司厂房造成38人死亡的火灾事故，强调将尽快查明事故原因，严肃追究责任。

据央视新闻报道，火灾事故造成38人死亡、两人受伤，根据国家有关法律法规规定，中国国务院决定成立调查组，由应急管理部牵头，公安部、全国总工会、河南省人民政府等相关方面参加，对事故进行调查。

国务院事故调查组星期三（11月23日）下午在安阳召开第一次全体会议，调查组组长、应急管理部副部长宋元明对调查工作提出具体要求。

会议强调，事故调查工作要按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，尽快查明事故原因，客观精准认定责任，实事求是提出处理建议，依法严肃追究责任。同时，推动地方政府吸取事故教训，深化整治，严格落实责任，防范化解重大风险，遏制重特大事故。

中共总书记习近平星期二对事故作出指示称，河南等地接连发生火灾等安全生产事故，造成重大人员伤亡，教训十分深刻。他要求依法严肃追究责任，坚决防范和遏制重特大事故发生。

安阳市委书记袁家健星期二晚在事故发布会上就火灾事故致歉，称“由于工作没有做好，给人民群众生命财产造成重大损失，教训极其深刻，我们非常痛心，无比自责，深感愧疚和不安。”

安阳市市长高永在同场发布会上通报，目前共有四人被公安部门控制，包括事发公司两名犯罪嫌疑人、尚鑫服装有限公司两名负责人。