韩中防长会晤 拟恢复停摆七年防长互访

韩国国防部长李钟燮与中国国防部长魏凤和星期三（11月23日）在亚细安防长扩大会议举行期间会晤，双方除讨论朝鲜核导弹和俄乌战争等议题外，还商定恢复自2015年中断的防长互访等军事交流活动。

据韩联社报道，这是韩中防长自6月第19届亚洲安全会议（新加坡香格里拉对话会）会晤之后，再次会面。双方就朝鲜半岛及地区安全形势交换意见。

李钟燮说，朝鲜为应对韩美联演和来自美国的威胁不断提升核导弹力量的说法并不妥当。

他指出，在过去数十年里，朝鲜在韩朝、美朝对话进行时也暗自进行核导弹研发工作。朝鲜近期研发新型导弹、发射洲际弹道导弹，还为第七次核试验做准备，这一系列举措都按照朝鲜国务委员会委员长金正恩提出的国防力量强化计划进行，这一切归咎于外部威胁的主张只不过是推卸责任而已。

李钟燮说，朝鲜核导能力升级只会让韩美、韩美日及国际社会更加团结并加大施压力度，因此呼吁中方为韩半岛问题发挥建设性作用，让朝鲜清楚核导研发毫无益处。

魏凤和就此表示，中方也不愿看到韩半岛紧张局势升温及不稳定的情况。中方始终为韩半岛的稳定积极发挥建设性作用，坚持有关当事方应努力对话解决问题的立场。

李钟燮还介绍了韩国总统尹锡悦在韩国-亚细安峰会上提出的韩版印太战略三大愿景的三大原则。

魏凤和对乌克兰战争久拖不决表示忧虑，并表达通过对话和谈判尽早结束战争的意愿。

韩中防长一致认为，要在日前韩中首脑会谈共识的基础上，在国防领域谋求并践行多种合作方案。

两人同意国防部门之间的密切的战略沟通和交流是发展面向未来的国防合作关系所必需的。双方商定视疫情形势，逐步恢复人员往来，包括2015年起停摆的防长互访、2019年停摆的副防长级国防战略对话、国防部之间的直通电话等军事联络网等。

另据越南政府新闻处消息，越南国防部长潘文江和魏凤和星期一（21日）亚细安防长扩大会议举行期间会晤。

潘文江重申，越南一贯观点本着相互尊重彼此正当利益的精神，用和平方式解决分歧和海上争端，符合于1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法，充分发挥海上谈判机制作用，促进划界和探讨合作发展，充分有效落实《南中国海各方行为宣言》（DOC），力争达成务实有效的《南中国海行为准则》（COC），符合于1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法。

魏凤和重申，中越防务合作关系是重要活动之一，有助于提高中越两党、两国友好合作关系，造福两国人民，为促进世界与地区及各自国家的和平、稳定、合作及发展做出贡献。

越中防长说，虽然遭受疫情影响，但越中防务合作关系仍以灵活方式有效保持交流与沟通。

对于未来合作方向，两国部长同意进一步推动高层和各级别互访与接触；有效落实既有合作机制，如副部长级防务战略对话、边境国防友好交流活动；促进党政工作合作；通过多种方式交换信息；加强各军兵种、院校等的合作；并在多边军事和国防论坛上相互支持与配合。

两国部长就共同关心的地区和国际问题交换意见。关于两国关系，双方一致同意从战略角度来看，在国际法基础上用和平方式解决争端，为两国共同利益做出贡献。