郑州主城区流动性管理 居民原则性居家五天

中国冠病疫情继续发酵，从10月就有疫情出现的河南省会郑州市宣布星期五（11月25日）起对主城区进行五天流动性管理，期间城区小区封闭管理，居民原则性居家并每天开展全民核酸检测。

据“郑州发布”微信公号星期三（11月23日）晚间发布的《郑州市疫情防控指挥部致全体市民公开信》，由于当地疫情防控工作到了最吃劲、最紧要的关头，官方决定自11月25日零时至11月29日24时，在郑州市主城区(中原区、二七区、金水区、管城区、惠济区、郑东新区、高新区、经开区)开展每日全员核酸筛查，坚持“应检必检、不漏一户、不漏一人”。

公开信要求，民众应自觉做到非必要不外出，减少流动，其中高风险区居民要严格落实“足不出户、上门服务”。公开信说，中心城区各小区封闭管理，市民原则上居家，非必要不出户不出小区，非必要不离开中心城区，确需离开的由居住地所属社区开具证明，持健康码绿码、24小时内核酸检测阴性证明出行。

公开信说，流动性管理期间，对参加疫情防控、医疗卫生等保障城市基本运行的工作人员和纳入“白名单”管理的企业员工，实行临时集中居住、集中筛查、闭环管理。同时，将实行临时交通管制，执行医疗救护、抢险救灾、应急处置等特种车辆，公交、群众就医、出租(网约)车、新闻媒体，可以上路通行，乘客须严格落实扫码、测温、戴口罩等防控措施，并出示24小时内核酸检测阴性证明。

域外来(返)郑人员，需提前进行报备，如实提供行程，查验健康码、行程码和24小时内核酸检测阴性证明，抵达后须严格遵守疫情防控规定。

公开信明确，要全面做好居民生活保障，及时配送有关物资，满足居民基本生活需求。街道、社区将建立服务保障队伍，设立服务热线，及时响应居民诉求。各类符合防疫要求的市场、商超、餐饮企业等保供生产经营主体加强物资调配，确保生活必需品供应充足、价格稳定。

公开信还说，要严格执行《河南省关于保障疫情期间群众紧急就医需求六项规定》，在郑各级医疗机构不得以任何理由推诿拒诊、延误救治急危重患者。社区将与医疗机构、药房等建立联动机制和直通热线，保障居民治疗、用药等需求。同时，为产检生育、血液透析、肿瘤诊治、老年人、儿童等特殊人群就医提供优质便捷服务，由社区安排车辆“点对点”闭环接送。

位于郑州市的富士康全球最大苹果手机工厂此前曾因为疫情实施闭环运作，与外界隔绝但防疫乱象持续不断。混乱的管理导致大批工人10月底趁夜“逃难式”徒步返乡，据传星期三（11月23日）凌晨再度发生抗议活动，部分员工与警卫爆发暴力冲突。

据郑州市疫情防控工作组通报，郑州市星期二（22日）新增本土阳性病例813例，其中社会面新增282例，星期三（23日）截至晚8时，也已发现初筛阳性病例996例。

