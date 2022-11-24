李克强：适时适度降准保持流动性合理充裕

中国国务院总理李克强星期二（11月22日）主持召开国务院常务会议时指出，要加大金融对实体经济支持力度，所采取的措施包括引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。

据彭博社星期三（23日）报道，中国人民银行通常在这类声明发布后几天内降准。地产危机深化、疫情频发，令中国经济承压。中国10月信贷增幅跌至2019年以来的最低水平。接受彭博调查的经济师预测，中国全年经济可能仅增长3.3%，远低于5.5%左右的官方目标。中国官方数月来持续弱化这一目标。

中国政府本月较早时出台两项支持经济计划，以应对重大挑战，包括放宽部分防疫限制，同时对地产行业出台援助方案。

分析师此前预期，中国明年初以前会降准。此举可能替代一些即将到期的政策性贷款，将向银行间系统释放流动性，并降低银行的融资成本。

中国人民银行对于设定背离全球其他经济体的货币政策路径愈发有信心，近年来允许人民币汇率更具弹性，同时调整了资本控制措施。

此外，美国通胀降温给美联储放慢激进加息也提供了空间，这也有助于限制人民币对美元的疲软。

中国人民银行上一次降准是今年4月，将大部分银行的存款准备金率下调了25个基点，幅度小于经济学家先前的预期。中国央行今年以来的刺激行动张弛有度，财政措施则在加大力度，以刺激增长。

另据台湾《经济日报》星期四（24日）报道，汇丰最新发表的研究报告认为，中国人民银行在财政政策方面仍有放宽空间，估计今年第四季再降存款准备率25个基点的可能性高，以应对今年剩下时间到期的大量中期借贷便利（MLF）可能导致的流动性收紧。

中信证券认为，综合考虑流动性缺口、MLF到期、美联准会升息节奏、历来降准时间点等，预估今年底到明年初降准可能性较高，降准时间点机率为明年1月大于今年12月和11月。

据新华社23日报道，李克强22日主持召开国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础；决定向地方派出督导工作组，促前期已出台政策措施切实落地。

会议指出，各地各部门要扎实实施稳经济一揽子政策和接续措施，为扭转第二季度前期经济下滑态势、稳住经济大盘提供了有力支撑。第四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势。

会议还指出，要深入落实稳经济一揽子政策措施，稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现较好结果。前期推出财政金融政策支持重大项目建设、设备更新改造，是促投资带消费、稳经济调结构的重要举措，政策效应正在显现，同时各地情况有差异，由于多种原因有部分没落到位，要继续狠抓落实。

在加快设备更新改造落地方面，会议要求在已基本完成项目贷款签约基础上，要把工作重点转向专项再贷款发放和财政贴息拨付，督促用款单位加快设备购置和改造。同时引导金融机构按市场化原则增加制造业中长期贷款，促进制造业升级发展。

至于稳定和扩大消费，会议表明要支持平台经济持续健康发展，保障电商、快递网络畅通。落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策，指导地方加强政策宣传解读。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，加快项目建设和交付。努力改善房地产行业资产负债状况，促进房地产市场健康发展。

对于加大金融对实体经济支持力度，会议指出，要引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，继续做好交通物流金融服务，加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。

会议最后强调强化督导和服务。中国国务院11月底前派督导工作小组赴有关地方，对稳经济一揽子政策措施落实情况进行督导和需要的服务帮助，协调解决政策落实中的困难和问题。对重大项目建设、设备更新改造进度偏慢的地区和领域，要找准问题和原因，对症施策。