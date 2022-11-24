四川健康码崩溃 居民出行生活受阻

中国冠病疫情发生以来，各地“健康码”也成为民众日常生活中的重要工具。正在经历新一轮疫情的四川省健康码出现问题崩溃，也引发了广泛关注，登上微博热搜榜首，官方回应称是由于流量过大，现正逐步恢复。

据中国社交平台微博上的信息，四川多地的民众星期四（11月24日）反映四川健康码系统“四川天府健康通”出现问题，无法获取健康码，进而无法登记核酸检测、乘坐公共交通出行或进行其他需要出示健康码的活动，给生活带来极大不便。

虽然登上微博热搜榜首的词条是“成都健康码崩了”，但据网民反映，健康码系统崩溃影响了四川省内大部分城市。政府官网信息也显示，“四川天府健康通”是四川全省统一的健康码。

据“四川天府健康通官微”微信公号星期四早间发布的紧急提示，四川天府健康通当天由于流量过大，部分用户暂时出现登录困难，现正逐步恢复。

通告说，核酸检测登记时，若遇无法扫码，可采用扫身份证方式。

还有网民称，目前可以凭借前一天核酸检测的确认短信进入地铁站乘车。根据成都防疫要求，乘坐地铁、公交车等公共交通，均需持48小时内核酸阴性证明。

在9月份成都开展“原则性居家”封控管理期间，四川天府通的核酸系统也曾出现过崩溃情况，导致许多市民冒雨排队数小时仍无法做成核酸。

据四川省卫生健康委通报，四川星期三（11月23日）新增1050起本土感染病例1050例，分别是165起确诊病例和885起无症状感染病例，其中成都市分别新增142起和367起。

