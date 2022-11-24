蔡英文：县市长选举跟总统大选一样重要

身兼民进党主席的台湾总统蔡英文星期三（11月23日）向支持者喊话，这次县市长选举和总统选举一样重要，希望“台湾队互挺，互挺台湾队”，让她更有力量带领台湾在国际站稳脚步，维持台海和平稳定。

综合台湾《联合报》《中国时报》等报道，2022年台湾九合一地方选举将在星期六（11月26日）举行，蔡英文在中执会前“决战黄金72小时、为台湾挺身而出”记者会上下达上述动员令，希望在总统大选支持她的人也在这次地方选举上支持民进党候选人。

蔡英文说，她要在接下来总统任期把台湾顾好，世界都在关注台湾，这次不只是一次地方选举，也会决定台湾要向世界传递什么样的讯息，拜托投票日当天要投给民进党县市首长候选人，一起为台湾挺身而出。

蔡英文也说，选战最后阶段，只有民进党还在谈市政愿景，也深信用团结而不是对立，才能为台湾带来正面的影响，民进党也一定会用行动，让台湾成为更好的台湾。

国民党发言人黄子哲说，蔡英文明显是担心因九合一选举败选后跛脚，让后蔡英文时代提前来临，才把这场选举提升至总统大选规格，提前打保卫战。

国民党文传会主委洪孟楷质疑，九合一选举决定的是民众要过怎样安居乐业的生活，民进党每天只会用文青式语言自我催眠，令人感到悲哀。

对于蔡英文示“台湾队互挺，互挺台湾队”，民众党选战小组召集人蔡壁如说：“我们都是台湾人，我们都是台湾队，这不是民进党独有”，请蔡英文不要再操弄族群、玩弄世代对立。

民众党立委邱臣远则说：“难道说其他政党就不能是台湾队吗？只有民进党爱台湾，其他政党的候选人就会卖台？”