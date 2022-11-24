中国与部分南太平洋岛国首次进行警务合作对话

中国官方透露，中国—部分南太平洋岛国执法能力与警务合作首次部级对话星期二（11月22日）以视频形式举行，由中国公安部长王小洪和所罗门群岛警察、国家安全与惩戒部部长维科（Anthony Veke）共同主持并作主旨发言。

据中国官媒《人民日报》星期三（23日）报道，这场对话主题是“让合作更专业、更高效、更友好，让岛国更安全”。斐济、瓦努阿图、基里巴斯、汤加、巴布亚新几内亚警察部门负责人出席并发言。

路透社23日引述至少两个南太平洋岛国称，他们的部长和警务部门负责人没有出席上述对话。这场对话在所罗门群岛22日发生强烈地震后举行。

汤加警察部门女发言人说，该国警察部长和警务总监无法出席上述对话，“汤加派了另一名代表”。

巴布亚新几内亚警察部门发言人说，该国警务总监也未出席，由警察司长代表与会。

中国公安部长王小洪在对话上首先对所罗门群岛突发地震灾害致以慰问。

他说，中国国家主席习近平2018年同建交太平洋岛国领导人集体会晤，开启了中国同太平洋岛国关系新篇章。希望通过中国—部分南太平洋岛国执法能力与警务合作部级对话，建立更友好的合作关系、形成更高效的合作方式、提升更专业的执法能力，共同为该地区经济社会发展保驾护航。

王小洪说，中方愿同各方一道，共同培育好这一部级对话机制，为各国繁荣稳定发展创造良好的安全环境，为深化中国和太平洋岛国关系贡献更大力量。

中国外交部发言人赵立坚23日对此次对话回应称，与会岛国代表表示希望同中方深化警务执法合作，促进该地区安全、发展和繁荣，并强调中国与岛国的合作公开透明，同地区现有合作机制相互补充、并行不悖，不针对任何国家，也不受任何国家干扰。