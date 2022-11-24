中国常驻联合国副代表：乌克兰形势发展令人十分担忧

中国常驻联合国副代表耿爽说，乌克兰形势发展令人十分担忧，国际社会应共同支持一切致力于和平解决危机的努力，共同避免冲突加剧升级。

据中新社报道，联合国安理会星期三（11月23日）紧急审议乌克兰问题，负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛等作通报。迪卡洛说，持续的、广泛的袭击正给乌克兰平民带来灾难性后果，随着冬季来临，人们在躲避轰炸时还要应对严寒。23日的新一轮袭击，除了导致更多平民伤亡外，还影响了乌克兰多地热电站和水电站，此前仍在运营的核电站也不得不从能源网络断开，部分地区已完全断电。其中，基辅地区完全失去了电力供应，约300万人无法获得自来水。

耿爽发言说，乌克兰冲突仍在继续，民用设施不断受到攻击，平民伤亡和流离失所人数持续上升，形势发展令人十分担忧。冲突战争没有赢家，对话谈判是唯一出路。有关各方要尽快开展直接接触，早日重启外交谈判。国际社会应该共同支持一切致力于和平解决乌克兰危机的努力，共同避免冲突加剧升级，共同防止出现核危机，共同努力确保全球产业链供应链稳定，共同改善危机地区人道主义状况。

耿爽说，中方再次呼吁有关各方保持克制，避免采取加剧对抗冲突的举措，防止对抗走向失控，特别要严格遵守国际人道法，全力保护平民和民用设施安全，尽力减少冲突对民众生活的影响。

耿爽说，冲突下的乌克兰人道局势十分严峻。国际社会要帮助乌克兰抓紧修复受损的能源基础设施，向受影响的民众提供御寒物资援助，保障难民和流离失所者的基本生活需求，确保所有有需要的人都能得到妥善安置、平安越冬，防止出现更大规模的人道主义危机。核安全和安保问题事关重大，不容闪失。中方呼吁有关各方务必谨慎行事，全力确保核设施安全，避免造成人为核事故。中方支持国际原子能机构根据授权履行职责，继续同俄罗斯和乌克兰就扎波罗热核电站的安全和安保问题进行协商，争取达成彼此均可接受的安排。管控危机外溢影响应当成为国际社会在乌克兰问题上的合作重点。中方欢迎有关各方就黑海粮食外运倡议延期达成一致，也欢迎联合国秘书处继续解决俄罗斯粮食化肥出口面临的障碍，希望有关各方能够在此基础上保持接触，争取更多外交突破。

耿爽说，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。中方将继续同国际社会一道，为乌克兰危机的解决发挥建设性作用。

俄罗斯11月23日再对乌克兰关键基础设施发动大规模攻击，导致基辅地区全面断电，邻国摩尔多瓦也受波及，有过半地区停电。